Новая система поиска пропавших: в РТУ МИРЭА предложили использовать ИИ

Александра Болгарь, студентка РТУ МИРЭА, разработала систему для поиска пропавших людей, основанную на сборе фотографий из различных социальных сетей. Основная цель проекта заключается в автоматизации и оптимизации процесса поиска, что значительно увеличивает вероятность успешного возвращения потерявшихся домой. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

На сегодняшний день уже реализованы базовые функции системы: она собирает фотографии из соцсети «ВКонтакте» на основании геопозиции и указанного радиуса поиска, затем фильтрует снимки на предмет наличия лиц и сравнивает их для обнаружения пропавших людей. Команда планирует внедрить функцию автоматического выбора оптимального радиуса поиска и возможность создания текстовых описаний для собранных фото с использованием ключевых меток. Эти улучшения помогут расширить поисковые возможности благодаря учету текстового описания пропавшего лица и анализа полученных данных.

«Особенностью системы является использование искусственного интеллекта, который значительно ускоряет обработку изображений», — сказал научный руководитель проекта и старший преподавателя кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец. Если человек тратит на обработку одной фотографии около 50 миллисекунд, то система справляется с задачей всего за 5-7 миллисекунд, обеспечивая ускорение в 2-10 раз.

По словам студентки РТУ МИРЭА Александры Болгарь, несмотря на общее снижение числа людей, числившихся пропавшими, количество найденных также уменьшается. Большинство существующих систем полагаются на использование беспилотников, однако их применение в России ограничено. Именно поэтому команда решила сосредоточиться на разработке системы, основанной на анализе фотографий из соцсетей. Доступ к функционалу будет ограничен лицами из поисково-спасательного отряда, чтобы избежать злоупотреблений.

Проект включает несколько этапов разработки: создание базы данных, тестирование различных версий нейронной сети и разработку программного обеспечения.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж подчеркнул значимость проекта: «Наши студенты демонстрируют высокий уровень ответственности и инициативы. Их проект не только решает важную социальную задачу, но и демонстрирует потенциал использования современных технологий в повседневной жизни».

Проект был представлен на «Акселераторе 4.0 РТУ МИРЭА вторая волна» и получил грантовую поддержку.