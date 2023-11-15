General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей

Cruise, беспилотное подразделение General Motors, заявило о приостановке эксплуатации всех своих автомобилей в США. После ДТП, в котором пострадал пешеход, компания столкнулась с опасениями властей и граждан, что беспилотный транспорт еще не проверен и представляют угрозу безопасности.



Заявление производителя

Cruise, беспилотное подразделение General Motors, заявило о приостановке эксплуатации всех своих автомобилей в США и расширении расследования аварии 2 октября 2023 г. в Сан-Франциско, в которой пострадал пешеход, пишет агентство Reuters.

«Эта упорядоченная пауза — еще один шаг к восстановлению общественного доверия, пока мы проходим полную проверку безопасности», — заявил Cruise в своем блоге. — Мы продолжим эксплуатировать наши автомобили в рамках закрытых курсов обучения и поддерживать активную программу моделирования».

В октябре 2023 г. Департамент транспортных средств Калифорнии приказал убрать беспилотные автомобили Cruise с дорог штата, назвав их общественно опасными и заявив, что компания «искажала» безопасность технологии. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявило, что исследует безопасность автомобилей Cruise.

Фото: Сruise Сruise прекращает эксплуатацию беспилотных автомобилей из-за ДТП, в котором пострадал пешеход

8 ноября 2023 г. GM уже отозвала 950 беспилотных автомобилей для обновления программного обеспечения и заявила, что, вероятно, будут отозваны и новые автомобили. Двумя днями ранее GM заявила, что прекратит производство своего полностью автономного фургона Cruise Origin.

Урон репутации

13 ноября 2023 г. в Сан-Франциско состоялось заседание совета директоров Cruise. За ним последовали новые заявления о принимаемых мерах для восстановления репутации.

Некоторые инвесторы посчитали, что отдел коммуникаций неправильно отреагировал на инцидент 2 октября 2023 г. с участием роботакси. Тогда один из беспилотных автомобилей Cruise затормозил, но не смог избежать удара и протащил пешехода, которого ранее сбил водитель другого автомобиля, сбежавший с места происшествия.

Ранее компания уже заявляла, что наняла юридическую фирму Quinn Emanuel для изучения реакции Cruise на ДТП.

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Exponent, независимая инжиниринговая фирма, нанятая Cruise для проведения технического анализа причин происшествия, также расширит свое расследование, включив в него «всестороннюю проверку» систем и технологий безопасности.

Кроме того Cruise наймет нового директора по безопасности, который будет подчиняться непосредственно генеральному директору, и стороннего эксперта для проведения полной оценки деятельности и культуры безопасности Cruise.

«Компания Cruise стремится восстановить доверие и работать по самым высоким стандартам безопасности. Мы стремимся информировать наших клиентов, регулирующие органы и общественность на протяжении всего этого процесса», — говорится в блоге компании.

Конкуренты

Основным конкурентом Cruise в производстве автомобилей-роботов Reuters называет Waymo, подразделение Alphabet, материнской компании Google.

Международная часть «Яндекса», зарегистрированная в США и сменившая бренд на Avride, тоже участвует в борьбе , как писал CNews в сентябре 2023 г. Испытания беспилотников от «Яндекса» осуществлялись на улицах города Энн-Арбор в штате Мичиган. Тестирования в США проводились с 2018 г. и были приостановлены в марте 2022 г., но разработка в США продолжалась. Сейчас компания возобновляет испытания.