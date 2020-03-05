Google требует с бывшего ключевого сотрудника миллионы долларов. Он в шаге от банкротства и тюрьмы

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Экс-инженер Google Энтони Левандовски, стоявший у истоков ее проекта беспилотных автомобилей, может быть вынужден заплатить компании $179 млн за кражу интеллектуальной собственности. Его состояние не превышает $100 млн, и над ним нависла угроза банкротства. Кроме того, против него возбуждено связанное с этим уголовное дело, максимальный срок заключения по которому – 10 лет. Свою вину Левандовски не признает.



Google против инженера

Бывший инженер компании Google Энтони Левандовски (Anthony Levandowski) обратился в суд за защитой от банкротства, к которому его может привести многолетняя тяжба с бывшим работодателем. Google требует у него $179 млн за кражу интеллектуальной собственности, и 4 марта 2020 г. окружной суд Сан-Франциско (США) встал на сторону интернет-гиганта.

Левандовски как сообщал CNews, известен тем, что именно он сконструировал первый в мире автономный мотоцикл и модифицировал автомобиль Toyota Prius для самостоятельной, без участия человека, доставки пиццы.

По данным агентства Reuters, на начало марта 2020 г. состояние Левандовски оценивается не более чем в $100 млн. Он работал в компании Waymo, вместе с Google входящей в состав холдинга Alphabet, которая занимается разработкой технологий для беспилотных автомобилей. Левандовски, бывший одним из ее ключевых сотрудников, покинул Waymo в январе 2016 г. с целью создания собственного стартапа, работающего в идентичной области.

Начало истории

Уволившись из Waymo, Левандовски действительно основал стартап, получивший название Ottomotto. В августе 2016 г. стартап приобрела Uber, заплатив за него $680 млн. Левандовски перешел в состав Uber на должность вице-президента департамента передовых технологий и возглавил проект компании по созданию ее собственного самоуправляемого автомобиля.

Левандовски продолжает сражаться с Google и не признает свою вину в краже технологий

Впервые о возможной краже Левандовски внутренних разработок Waymo компания Google заявила в феврале 2017 г. По ее утверждению, уволившись, экс-инженер захватил с собой приблизительно 14 тыс. файлов и документов, не подлежащих использованию за пределами компании.

Украденную информацию Левандовски, как считает Google, в дальнейшем использовал для создания уже в рамках Ottomotto собственной системы автономного управления автотранспортом, в частности, 18-колесных грузовиков. Google подала в суд и на Uber, заявив, что та использовала краденую интеллектуальную собственность Google, чем нанесла Waymo ущерб в $500 млн.

Изгнание Левандовски и урегулирование проблемы

В своем иске Google потребовала закрыть подразделение Uber по разработке беспилотных автомобилей. При этом сам Левандовски не был ответчиком по этому делу, и лишь в мае 2017 г. Uber направил ему письмо, попросив сотрудничать в расследовании инцидента.

Компания предложила инженеру либо подтвердить, что он не крал документы Google, либо, если крал, вернуть их. Если Левандовски не станет это выполнять, Uber готов предпринять меры вплоть до увольнения сотрудника – говорилось в письме. Представители компании сослались на корпоративные правила, один из пунктов которых требует, чтобы сотрудник должен «вернуть или уничтожить имущество или конфиденциальную информацию, принадлежащие предыдущему работодателю

Ответ на письмо Левандовски должен был дать не позднее 31 мая 2017 г., но навстречу своему работодателю он так и не пошел. В последний день весны 2017 г. он был уволен из компании.

Договориться Waymo и Uber смогли спустя практически год. В феврале 2018 г. сторонами было достигнуто внесудебное соглашение, в рамках которого Uber выплатил Waymo $245 млн, однако суд рекомендовал прокуратуре завести уголовное дело против Левандовски.

Привлечение правительства

В августе 2019 г. Минюст США предъявил Левандовски уголовные обвинения за кражу у Google технологий беспилотных автомобилей. В случае признания его виновным экс-инженеру интернет-гиганта может грозить до 10 лет тюремного заключения. На момент публикации материала его вина не была доказана.

В дополнение к этому Waymo обратилась в арбитражный суд с иском против Левандовски, обвинив его и его коллегу Лиора Рона (Lior Ron) с которым они вместе ушли из нее, в нарушении юридических обязательств перед работодателем. В иске было сказано, что Рон и Левандовски обвиняются в нечестной конкуренции на фоне создания компании, работающей в той же сфере, и переманивания в нее сотрудников Google.

В декабре 2019 г. арбитраж признал вину обоих ответчиков. В январе 2020 г. Лиор Рон, который в настоящее время продолжает работать в Uber, согласился выплатить $9,7 млн в пользу пострадавшей стороны. Представители Waymo подтвердили эту информацию, уточнив, что оплату произвел Uber.

Левандовски оспорил арбитражное решение еще в конце 2019 г.. Тем не менее, 4 марта 2020 г. суд округа Сан-Франциско подтвердил решение арбитражной комиссии, что и вынудило Левандовски попросить защиты от банкротства.