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Беспилотный автомобиль Waymo был остановлен полицией

Полиции пришлось вмешаться после того, как машина 30 секунд ехала по встречной полосе. Разработчики считают, что бортовые системы были сбиты с толку неправильно расставленными дорожными знаками.

За рулем никого

Дорожной полиции города Финикса в Аризоне пришлось остановить беспилотный автомобиль Waymo, выехавший на встречную полосу и передвигавшийся по ней около 30 секунд, что на практике довольно долго. Беспилотник двигался через зону ремонтных работ, начал серьезно нарушать правила дорожного движения.

Издание AZCentral опубликовало запись с нательной камеры дорожного инспектора и его переговоры с представителями Waymo и любопытным прохожим. По словам полицейского, он включил сирену и сигнальные огни, что заставило беспилотный автомобиль переместиться в безопасное место, где он не создавал проблем. В отчете указывается, что машина проехала на красный свет и «испугалась». Пассажиров в автомобиле не было.

В свою очередь, представители компании-производителя технологии для беспилотных автомобилей Waymo заявили изданию The Verge, что автомобиль, оказался дезориентированным «непоследовательностью» дорожных знаков в области ремонтных работ, и из-за этого не смог вернуться на свою полосу.

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Источник изображения: Waymo
Беспилотный флот компании Waymo насчитывает 627 автомобилей

Полицейской машине пришлось также некоторое время ехать за беспилотным автомобилем, потому что тот как раз искал безопасное место, чтобы припарковаться.

Не первый и не последний инцидент

Waymo – это производитель технологий для беспилотного автотранспорта, принадлежащий Alphabet, материнской компании Google. Всего беспилотный флот Waymo насчитывает 627 автомобилей; полицейским Финикса они хорошо знакомы, как и водителям.

В репортаже канала Fox 10 Phoenix один из местных автолюбителей жалуется на то, что беспилотные автомобили время от времени создают проблемы на дорогах.

В Waymo, однако, утверждают, что их автомобили в три с половиной раза чаще избегают аварий, чем водители-люди. В прошлом компания утверждала, что ее беспилотные автомобили в 2,3 раза реже оказываются фигурантами в авариях, попадающих в сводки.

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Генеративный ИИ

Тем не менее, Национальное управление по безопасности движения на магистральных дорогах расследует почти два десятка инцидентов, в которых фигурируют автомобили дочерней компании Alphabet.

На протяжении последних месяцев имели место случаи, когда беспилотные авто создавали угрозу для других участников движения, мешали проезду машин оперативных служб.

В первой половине июля Waymo объявила об отзыве своего программного обеспечения после того, как один из беспилотных автомобилей въехал в телефонный столб. К счастью, обошлось без жертв.

Доработка технологии в дорожных условиях

«Даже мелкие аварии с участием беспилотных автомобилей привлекают намного больше внимания, чем серьезные инциденты с водителями-людьми, – говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. – Это легко объяснимо тем, что речь идет о новой технологии. По дорогам ездят сложнейшие программно-аппаратные комплексы, которые время от времени – но реже людей – совершают ошибки, и тем самым утверждают наблюдателей в том, что технология «сырая». Но сейчас она уже находится на том этапе, когда довести ее до максимальных показателей можно только через практическое использование в реальных дорожных условиях».

Эксперт добавила, что расследования властей в отношении случившихся инцидентов, в конечном счете, работают только на улучшение самой технологии беспилотных авто.

Роман Георгиев

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