Или мы, или никто. Google заваливает деньгами уволившихся программистов, лишь бы те не устроились к конкурентам

Google приплачивает бывшим сотрудникам своего ИИ-подразделения, чтобы те не устраивались на работу к конкурентам. Суммы выплат, а также их продолжительность зависят от опыта и специализации сотрудника. При этом разработчики ничего не делают и для Google, то есть им платят просто за то, что они не переметнулись к другим компаниям из сферы ИИ.

Зарабатывать, не работая

Некоторые бывшие сотрудники Deepmind, подразделения Google по искусственному интеллекту, продолжают получать зарплату даже после увольнения. Как пишет Business Insider, Google платит им просто за то, чтобы те не уходили к конкурентам.

По сути, Google заключает со своими бывшими работниками соглашение о неконкуренции. В течение оговоренного периода времени разработчики будут получать от ИТ-гиганта деньги, взамен на которые они обязаны гарантировать, что не станут трудиться на другую компанию из сферы искусственного интеллекта.

Суммы, которые выплачивает Google, равно как и сроки действия соглашения, могут варьироваться. Чаще всего деньги приходят в течение года с момента увольнения специалиста из Google, но есть случаи, когда договор заключался на полгода, пишет Business Insider.

Не нужно ничего делать

Издание ссылается на собственные неназванные источники. Специалистам, заключившим соглашение с Google, не нужно трудиться на Deepmind, ведь они уволились из этого подразделения.

Фото: Нейросеть «Кандинский» Получать деньги за просто так, не работая ни минуты, мечтают миллиарды людей

Да и в целом никакую работу для Google выполнять не требуется – в теории, можно просто сидеть дома и регулярно получать выплаты. Их размеры источники Business Insider не приводят, и потому неясно, хватит ли их для полноценной жизни без дополнительной работы «на стороне».

По словам собеседников издания, такая практика давно стала стандартной для Deepmind. Старшие и более опытные сотрудники могут рассчитывать на год выплат, а менее опытные или проработавшие в компании сравнительно недолго – на полгода. Деньги предлагают, в том числе, и тем, кто работал над нейросетью Google Gemini.

Никакого криминала

В Google косвенно подтвердили изданию факт существования практики выплат бывшим сотрудникам в обмен на их временную «верность». В корпорации подчеркнули, что рыночные стандарты подобная практика не нарушает, а массовой она не является ввиду «деликатности» самой идеи таких выплат.

В целом, соглашения о неконкуренции в США действительно существуют и при этом вполне законны, однако на них распространяются законы конкретных штатов. Для примера, в Калифорнии эти соглашения частично не имеют юридической силы. С 2023 г. в этом штате стороны могут не исполнять положения договора о неконкуренции, если он был заключен за пределами Калифорнии. В то же время в Великобритании, где расположена штаб-квартира DeepMind, положения о неконкуренции подлежат исполнению, если они считаются обоснованными для защиты законных деловых интересов работодателя.

Потенциальные трудности

Как пишет Business Insider, новая практика Google может обернуться серьезной проблемой для ряда ее бывших сотрудников, ищущих возможности карьерного роста в других компаниях в период бума ИИ-сферы, особенно с учетом того, что некоторые конкуренты DeepMind, в том числе OpenAI и Microsoft, расширяют свои офисы в Великобритании и пытаются переманить сотрудников. С другой стороны, подписывать договор о неконкуренции их никто не заставляет.

Раньше идея получения полной компенсации без необходимости работать несколько месяцев не казалась некоторым сотрудникам такой уж плохой, однако в условиях ожесточенной борьбы за таланты, которая сейчас идет в сфере ИИ, это им уже не столь интересно.

«Сейчас это становится менее популярным, потому что есть множество крутых стартапов, которые не готовы ждать больше шести месяцев, поэтому люди в итоге упускают некоторые хорошие возможности», – сказал изданию один из бывших сотрудников DeepMind.

Раньше было лучше

Бывший сотрудник Google заявил изданию, что соглашения о неконкуренции, преобладающие в период бума генеративного ИИ, резко контрастируют с теми, которые наблюдались в технологической отрасли в предыдущем десятилетии. По его словам, тогда «люди, работающие над некоторыми из самых ценных систем в мире» (people working on some of the highest value systems in the world) могли с большей готовностью принять предложение о работе в другом месте, не будучи связанными такими соглашениями.

Он также провел параллели между положениями о неконкуренции в сфере искусственного интеллекта и аналогичными положениями, которые применяются в хедж-фондах. В последних они весьма жесткие, отметили эксперты Business Insider.