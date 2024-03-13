Власти США не посмели лишить Huawei процессоров Intel. На этом настаивали AMD и «ястребы» из Конгресса

Intel еще поторгует с Huawei

Корпорации Intel удалось отстоять право на осуществление поставок передовых процессоров китайскому технологическому гиганту Huawei, находящемуся под американскими санкциями. По информации Reuters, власти США не планируют отзывать лицензию на экспорт продукции в КНР, выданную Intel несколькими годами ранее.

Срок действия соответствующей лицензии истекает в конце 2024 г., и добиться ее продления Intel, вероятно, не удастся, считают источники агентства. Тем не менее американский чипмейкер теперь имеет возможность еще некоторое время свободно торговать с Huawei на эксклюзивных условиях.

AMD, главный конкурент Intel на рынке x86-совместимых процессоров, правом поставки чипов Huawei не наделен. Поэтому львиная доля ноутбуков, выпускаемых китайской компанией, базируется на технологиях Intel. Именно AMD и антикитайски настроенные «ястребы» из Конгресса США пытались «продавить» через администрацию президента США отзыв экспортной лицензии у Intel, отмечает Reuters.

Возня с экспортными лицензиями

В 2019 г. Huawei указом тогдашнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) была включена в список компаний, в отношении которых введены торговые ограничения. Таким образом поставки Huawei высокотехнологичной продукции американского происхождения на законных основаниях и без получения специальной лицензии стали невозможны.

Фото: Intel Intel будет поставлять Huawei процессоры для ноутбуков до конца 2024 г.

Однако в конце 2020 г. Министерство торговли США выдало ряду поставщиков Huawei, включая Intel, соответствующую лицензию, которая позволяла отгружать китайскому телеком-гиганту отдельные виды продукции, в том числе и самые современные микросхемы для персональных компьютеров.

Компания AMD также подала заявку на получение аналогичной лицензии – в начале 2021 г., когда пост президента США уже занял Джозеф Байден (Joseph Biden). Однако, согласно источникам информагентства, официального ответа на нее так и не получила до сих пор.

С тех пор AMD, с которой власти США, по мнению самой компании, поступили несправедливо, прикладывала лоббистские усилия, нацеленные на достижение равных с Intel условий в том, что касается взаимодействия с Huawei.

В конце февраля 2023 г. Минторг США заявил о грядущем пересмотре ранее выданных разрешений и якобы в частном порядке проинформировал заинтересованные компании о том, что правила игры отныне будут одинаковыми для всех. Тем не менее, по словам источников агентства, в конце 2023 г. ведомство приняло решение оставить все как есть. Достоверно неизвестно, с чем оно связано, но Retuers предполагает, что у него может быть политическая подоплека – стремление добиться определенной разрядки отношений между Вашингтоном и Пекином.

Intel в выигрыше, AMD страдает

Ситуация с лицензиями оказала влияние на бизнес-показатели всех ее заинтересованных сторон: AMD, Intel и Huawei.

Так, если в 2020 г. доля ноутбуков Huawei с чипами AMD на борту, согласно данным исследовательских компаний NPD и Gfk, составляла 47,1%, то по итогам первого половины 2023 г. этот показатель уменьшился до 9,3%. Одновременно с этим аналогичный показатель Intel в тот же период изменился с 52,9% на 90,7%.

Другими словами, до попадания под санкции Huawei закупала у AMD и Intel CPU для портативных компьютеров практически в равных количествах, а после стала сотрудничать на этом направлении с Intel на эксклюзивных условиях.

Huawei нежелание Вашингтона отзывать лицензию у Intel в определенной степени сыграло на руку, о чем свидетельствуют показатели продаж компании. Так, по данным аналитиков Canalys, доля продукции Huawei на внутреннем рынке ноутбуков КНР в период с 2018 по 2023 гг. выросла с 2,2% до 9,7%. Благодаря этому компания стала третьим в стране поставщиком портативных ПК по объему продаж, потеснив американского гиганта Dell.

Без доступа к новым чипам Intel Huawei вряд ли бы удалось достигнуть сопоставимых результатов продаж, которые поспособствовали восстановлению бизнеса компании и возвращению к почти что досанкционному объему консолидированной выручки.

По данным Canalys, в IV квартале 2023 г. Intel укрепила свои позиции на рынке процессоров для ПК, увеличив продажи на 3% к аналогичном периоду прошлого года и доведя этот показатель до 50 млн штук. AMD в свою очередь продемонстрировала спад на уровне 1%, отгрузив лишь 8 млн процессоров.

В итоге силы на глобальном рынке вендоров CPU для ПК распределились следующим образом: львиная доля (78%) досталась Intel, AMD и Apple были вынуждены довольствоваться 13% и почти 10% соответственно.

Аналогичная ситуация с мобильными чипами

Вопросы к политике выдачи лицензий на работу с Huawei могут иметься не только у представителей рынка x86-совместимых процессоров. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере мобильных процессоров, где в позиции Intel оказалась Qualcomm.

Американская компания успела застолбить за собой право поставлять чипы китайскому гиганту, в то время как ее тайваньскому конкуренту MediaTek в нем было отказано.

Впрочем, согласно недавним заявлениям со стороны Qualcomm, компания не рассчитывает на получение сколь-нибудь существенных доходов от Huawei, поскольку последняя намерена развивать новые линейки смартфонов с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G), в основу которых лягут ее собственные SoC (система на кристалле).