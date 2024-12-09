Едва не уничтоживший Intel экс-гендиректор призвал спасать ее молитвой и постом

Бывший СЕО Intel Гелсингер, который за четыре год низверг компанию на финансовое дно, предложил за нее молиться и поститься. Он объявил об этом на весь мир, используя социальные сети. Ранее Гелсингер оставил без источника денег тысячи человек, устроив массовые увольнения в Intel и приведя компанию к крупнейшему в ее истории чистому убытку.

Новая стратегия по «оживлению» Intel

Уволенныйгенеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) придумал новую стратегию по поднятию Intel с колен. Спустя всего лишь около недели с момента своего ухода он поделился ею в заблокированной в России соцсети Х.

Гелсингер написал, что каждую неделю он устраивает 24-часовой марафон молитв. По его словам, он делает это каждый четверг, и в этот же день постится, то есть ограничивает себя в пище и воде. По всей видимости, Гелсингер считает, что это поможет Intel вернуть былое величие.

«Каждый четверг я провожу 24-часовой день молитвы и поста, – пишет Гелсингер. – На этой неделе я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве и посте за 100 тыс. сотрудников Intel, которые переживают этот трудный период. Intel и ее команда имеют основополагающее значение для будущего отрасли и США».

Публикация Гелсингера

Пост был опубликован 8 декабря 2024 г. и к моменту выхода материала набрал более 790 тыс. просмотров, свыше 280 репостов и почти 4500 лайков. Также он был процитировал более 240 раз.

Религиозный гендиректор

Гелсингер не раскрывает, какую веру он исповедует сейчас или исповедовал в прошлом. Из его доступной в открытых источниках биографии известно, что он вырос в сельской местности Робесонии в штате Пенсильвания, населенной амишами и меннонитами. Меннониты – последователи протестантского учения (меннонитства), возникшего в XVI веке как одна из ветвей движения анабаптистов. Их учение базируется на идеях отказа от применения силы, в том числе и от оружия.

Intel Каким именно богам нужно молиться, чтобы Intel вернула былую славу, Гелсингер уточнять не стал

Амиши – еще одно религиозное движение, тоже являющееся разновидностью анабаптизма.

В то же время пост в четверг – явление, изредка встречающееся в авраамических религиях - исламе, иудаизме и христианстве. Как правило, это личный необязательный пост, и верующий сам решает, соблюдать его или нет.

Не бизнес-стратегией, так молитвой

Гелсингер не очень хорошо проявил себя на посту генерального директора Intel. Получив эту должность в начале 2021 г., он тут же инициировал программу по «оживлению» компании, которая подразумевала реструктуризацию, сокращение штата и контрактное производство микросхем.

Результат действий Гелсингера известен и печален – Intel в глубокой финансовой яме, ей грозит разделение или продажа, единоразово уволено более 15 тыс. человек (15% штата), клиенты теряют интерес к контрактному производству и пр. Более того, за четыре года у руля Гелсингер так и не усовершенствовал фабрики Intel – они как выпускали максимум 10-нанометровые чипы, притом с 2019 г., то есть еще до прихода Гелсингера), так и продолжают это делать.

Таким образом, наглядно доказав всему миру, что его бизнес-идеи по восстановлению величия Intel не сработали, Гелсингер решил воззвать к религиозным практикам. При этом нельзя упрекнуть Гелсингера в некомпетентности – он проработал в Intel более 30 лет и имеет огромный опыт в сфере разработки и производства процессоров. Более того, в начале его карьеры на посту СЕО Intel он принял сразу несколько здравых решений, среди которых – переход к выпуску гибридных процессоров с производительными и энергоэффективными ядрами, коих у Intel до этого никогда не было, и которые к тому моменту имелись у всех ее конкурентов. Также Гелсингер начал собирать команду из таких же как он ветеранов Intel, стоявших за самыми прорывными решениями компании. По его задумке, они должны были применить свои знания и опыт в разработке новых чипов.

Зачем работать, если можно не работать

Оставив своему будущему последователю на должности СЕО Intel (его пока не выбрали) гигантский ком проблем, Гелсингер покинул пост в начале декабря 2024 г. С одной стороны, он остался без работы, с другой, работать ему более не требуется.

Как оказалось, Гелсингер ушел на очень выгодных ему условиях. Портал TechCrunch пишет, что с ним было заключено так называемое «соглашение об увольнении», по которому выплаты Гелсингеру составят в пределах $10 млн.

В эту сумму входят его базовые оклады за полтора года, то есть около $1,85 млн. Также он получит $5,16 млн в виде бонусов от своего оклада за те же полтора года. Эти деньги он будет получать в течение все тех же полутора лет, притом официально – через фонд оплаты труда, что позволит ему не работать как минимум в течение 18 месяцев.

При этом на момент выхода материала Гелсингеру было 63 года. В США житель становится пенсионером в 67 лет.

Впереди Гелсингера ожидают еще $3,15 млн. Это часть годового бонуса за 11 из 12 месяцев, отработанных им в 2024 г.