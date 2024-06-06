Глава Intel: Санкции США против Китая уничтожают американский ИТ-бизнес. Intel и Nvidia теряют сотни миллионов, КНР наращивает импортонезависимость

Дальнейшие санкции США против КНР могут заставить Китай приступить к массовой разработке суверенных и суперсовременных полупроводников. В результате Поднебесная может стать серьезным и очень опасным конкурентом американской Intel. Nvidia уже ощутила на себе первые последствия.

Санкции вернутся бумерангом

Нынешний гендиректор компании Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) всерьез обеспокоен тем, что непрекращающиеся санкции США против Китая в очень скором будущем выйдут боком непосредственно Intel, пишет The Register. По его мнению, дальнейшие экспортные ограничения со стороны США могут привести к тому, что КНР начнет разрабатывать собственные передовые полупроводники. В результате китайские компании cмогут составить значительную конкуренцию американским производителям микросхем, считает глава Intel.

Гелсингер заявил об этом открыто, в рамках международной ежегодной выставки компьютерной техники Computex 2024 в Тайбэе (Тайвань). Он отдельно подчеркнул, что нынешняя неспособность Китая к производству собственных передовых чипов заставляет страну полагаться на процессоры из США и других западных стран, если они не подпадают под экспортные ограничения.

Время возможностей

Сложившуюся из-за развязанной в 2018 г. торговой войны между США и Китаем ситуацию Гелсингер назвал «хорошими рыночными возможностями» (good market opportunity) как для самой Intel, так и для ей подобных западных компаний. The Register пишет, что технологический разрыв между Intel и китайскими компаниями по выпуску микросхем, в частности, SMIC, сейчас «довольно велик» (quite large).

Intel Гендиректор Intel видит мрачные перспективы санкций США

SMIC – это крупнейший в Китае (один из крупнейших в мире) производитель контрактный полупроводниковой продукции. Из-за ограничений США он, в частности, не может получать передовые сканеры для выпуска микросхем, а также помощь Запада в ремонте и калибровке имеющегося в его парке оборудования.

The Register пишет, что в 2025 г. Intel может выпустить процессоры Panther Lake, рассчитанные на 1,8-нанометровый техпроцесс. Правда, пока неясно, где она собирается их производить – фабрики Intel застряли на 10 нанометрах, а тайваньская TSMC, самый крупный в мире вендор микросхем, с которой Intel не так давно заключила партнерский контракт, дальше 3 нм пока не продвинулась.

В настоящее время в распоряжении SMIC есть доступ максимум к 7-нанометровому техпроцессу, который по меркам всего остального мира уже не является самым топовым – уже отлажено массовое производство чипов по топологии 3 нм. SMIC активно подбирается к 5 нм, но до полного освоения этой технологии еще далеко. Что же до 7 нм, то о массовом выпуске чипов по этим нормам на фабриках SMIC речи пока нет – в этом плане самым передовым для компании является техпроцесс 14 нм. Как сообщал CNews, она освоила его в сентябре 2022 г.

Главное – не перегнуть палку

Санкции и экспортные ограничения США в отношении Китая и китайских компаний по умолчанию призваны держать Пекин в технологическом невыгодном положении. Но глава Intel не сомневается, что слишком сильное нагнетание обстановки может возыметь совершенно противоположный эффект. «Если эта линия окажется слишком ограничительной, то Китаю придется создавать свои собственные чипы», – сказал генеральный директор Intel. По оценке экспертов The Register, он имел в виду, что Китай перестанет покупать продукцию Intel.

The Register приводит в пример ряд санкций Запада, введенные в 2022 г. и препятствовавшие экспорту ИИ-ускорителей Nvidia A100 и H100 в Китай, а также других чипов, производительность которых превышала заявленные в экспортных ограничениях показатели. В октябре 2023 г. к этим лимитам добавились новые. Под запрет попали ускорители А800 и Н800, созданные Nvidia для обхода первоначальных ограничений.

Вместо того, чтобы просто признать, что он больше не сможет получать чипы более высокого класса, говорит Гелсингер, Китай попытается производить их самостоятельно, уменьшая свою зависимость от американских технологий и делая себя еще более невосприимчивым к дальнейшим санкциям. Вероятно, в некоторой степени это уже происходит, поскольку компания Huawei, на которую США усиленно давят с весны 2019 г., уже разрабатывает собственные инструменты для производства чипов. Также она уже выпустила собственный новейший ускоритель Ascend 910B, который, по некоторым оценкам, не уступает в производительности Nvidia A100.

США также давят на поставщиков и дружественные страны, чтобы они не продавали Китаю передовые инструменты для производства полупроводников. Тем самым они вынуждают Поднебесную либо приобретать эту технологию другими способами, разрабатывать ее самостоятельно, либо устанавливать старое оборудование, чтобы его можно было адаптировать к более мелким технологическим узлам. Как сообщал CNews, SMIC уже работает в этом направлении.

Страдания уже начались

Как пишет The Register, Гелсингер очень беспокоится о потенциальных финансовых потерях Intel, если китайская ИТ-промышленность догорит и перегонит западную. Конечно, Гелсингер, вероятно, поддержал бы ослабление санкций, поскольку это позволило бы Intel продавать свои передовые процессоры в Китае и зарабатывать дополнительные деньги, а также обеспечить себе преимущество над китайскими чипами, необходимость в разработке которых у Китая отпадет.

Экспортные ограничения США заставили Intel пересмотреть свой прогноз выручки на 2024 г. Если раньше компания планировала заработать от $12,5 млрд до $13,5 млрд, то теперь сейчас от $12,5 млрд до $13 млрд. Это означает, что финансовые последствия невозможности продать свои передовые процессоры в Китай, по оценкам компании составят по итогам 2024 г. $500 млн.

Но Intel, судя по всему, пока не очень страдает от американских санкций против Китая, в отличие от Nvidia. CNews писал, что эта американская компания была вынуждена вдвое снизить цены на свой новый ускоритель Н20, который она может продавать в КНР. Демпинг обусловлен тем, что китайские потребители больше не хотят покупать американские ускорители – они массово перешли на китайские Ascend 910B от Huawei.