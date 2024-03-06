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Модульбанк запустил прием оплаты по электронным сертификатам

Модульбанк добавил в «Модулькассу» возможность принимать к оплате электронные сертификаты. Банк поможет предпринимателям подключить свой магазин к приему сертификатов и настроить «Модулькассу» для нового способа оплаты.

«Электронный сертификат — это новый способ получения государственных льгот. Раньше льготники получали некоторые товары от государства, например, средства реабилитации, или денежное пособие. Теперь государство выдаёт электронные сертификаты, привязанные к карте «Мир». Сертификат работает как обычная банковская карта, но платить ей можно только за определенный вид товаров или услуг», – сказал Дмитрий Аристов, советник председателя правления Модульбанка, генеральный директор «Модулькассы».

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Цифровизация

Электронный сертификат экономит время, за ним не нужно ходить в государственные учреждения. Сертификаты дают прозрачность и контроль за использованием льгот и обеспечивают безопасность и конфиденциальность данных, поскольку только владелец сертификата может его использовать.

Клиенты Модульбанка могут получить консультацию по подключению магазина к приему электронных сертификатов, для этого нужно обратиться в клиентский чат банка.

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