МТС: более 90% кузбассовцев включают или читают своим детям народные сказки

ПАО «МТС» с помощью «МТС Медиа» и книжного сервиса «Строки» проанализировала интерес жителей Кемеровской области к детским сказкам. Как выяснилось, более 90% опрошенных родителей регулярно используют их, чтобы успокоить ребёнка перед сном. Наибольшей популярностью у юных слушателей пользуются народные сказки, а в качества носителя родители выбирают бумажные и аудиокниги. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бумажные иллюстрированные книги предпочитают 80% опрошенных, на втором месте – аудиокниги (порядка 60%), на третьем – электронные книги (чуть менее 30%). Средняя продолжительность чтения сказок детям составляет 20 минут.

Наиболее востребованными у юных читателей и их родителей, как выяснили в «МТС Медиа», оказались русские народные сказки. В числе самых популярных – «Теремок» и «Колобок». Из сказок народов мира большинство опрошенных выбрали в качестве любимых «Красную шапочку» и «Золушку». Также кузбассовцы проявляют интерес к сказкам малых коренных народов. Так, в издательстве «Строки» в 2023 г. вышли «Шорские сказки». По словам редактора сборника Ольги Чесноковой, он будет интересен и взрослым, «кто хочет замедлиться и вернуться в детство». В издание вошли девять сказок: «Железная гора Темир-Тау», «Сын-медвежонок», «Сказание о богатыре», «Чагыс и сын хозяина воды» и другие. «Шорские сказки» можно почитать в сервисе Строки в формате электронной книги или послушать аудиоверсию.

Выбирая сказки, родители ориентируются как на свои детские предпочтения, так и на пожелания ребёнка. Малыши до 5 лет чаще всего просят прочитать сказки про дружбу, где персонажами выступают волшебные герои или животные. Ребенок от 6 лет предпочитает самостоятельно выбирать книги для чтения. В приоритетах – истории о приключениях. Любимый персонаж у детей – сказочный герой, его выбрали более 40% опрошенных, на втором месте – персонаж-животное, его выбрало порядка 30% аудитории.

Методология: количественное исследование на основе опроса МТС, в котором участвовали 466 родителей детей в возрасте до 9 лет.