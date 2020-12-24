«Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» выделят 200 млн рублей на обеды курьерам

Курьеры, которые доставляют заказы «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки» по всей России, и сборщики заказов в магазинах, смогут ежедневно обедать со скидкой. Она компенсирует половину заказа в популярных сетях и до 90% стоимости комплексных обедов из «Лавки». На заботу о курьерах «Яндекс» потратит более 200 млн руб. Еще 100 млн руб. вложат партнеры. К инициативе уже присоединились «Бургер кинг», «Теремок», «Крошка картошка» и Subway, рестораны которых есть в 100 городах.

Получить скидку на обед смогут все курьеры, выполнившие определенное количество заказов за день. Раз в день курьеру будет приходить уникальный промокод, который можно использовать для заказа с самовывозом в любом из ресторанов-участников программы. Ожидается, что ежедневно пользоваться программой будут до 6 тыс. курьеров.

Например, обед в «Бургер кинге» из воппера, кинг наггетсов, кинг фри, соуса и напитка теперь обойдется курьеру в 200 руб. вместо 400. Программа распространяется на все города присутствия «Яндекс.Еды», где есть рестораны участников инициативы. Список партнеров будет расширяться.

Чтобы заказать комплексный обед из «Лавки» из трех блюд со скидкой до 90%, достаточно просто доставлять заказы любого из сервисов. Сейчас забрать обед можно из 10 точек «Яндекс.Лавки» в Москве. До конца года обеды станут доступны на всех складах сервиса в столичном регионе, а позже появятся в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

«Когда началась пандемия, работа курьеров стала особенно важной: она позволяла ресторанам продолжать обслуживать людей даже при закрытых залах, а гостям — безопасно получать домой все необходимое. Наше участие в программе софинансирования обедов для курьеров — это знак благодарности за их труд», — сказал генеральный директор «Бургер кинг» в России Дмитрий Медовый.

В рамках программы заботы о курьерах «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» с осени 2019 г. бесплатно страхуют жизнь и здоровье курьеров, сотрудничающих с сервисами. Каждый новый партнер «Яндекс.Еды» получает единовременный бонус 10 тыс. руб. при выполнении 120 заказов за первый месяц. Самозанятые курьеры, которые сотрудничают с сервисами напрямую, получают выплаты ежедневно. Осенью 2020 г. «Яндекс.Еда» предоставила возможность освоить ИТ-профессии на платформе «Яндекс.Практикум» 35 курьерам, которые показали к ним склонность. С декабря 2020 г. выполнять заказы «Яндекс.Еды» и зарабатывать на доставке могут люди с нарушениями слуха.

Для курьеров, которые решат выйти на доставку 31 декабря и 1 января, предусмотрены дополнительные бонусы. Сервисы также порадуют курьеров новогодними подарками.