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«Яндекс Лавка» начала развивать формат дарккитченов в трех новых регионах

«Яндекс Лавка» начала открывать в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге дарккитчены. Это небольшие кухни, которые размещаются в дарксторах сервиса. В дарккитченах повара «Яндекс Лавки» готовят горячие блюда — например, завтраки, обеды и закуски. Теперь горожане могут купить все это вместе со свежесваренным кофе и продуктами — и заказ привезут в срок от 15 минут. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

В меню дарккитченов уже доступно более 90 блюд. Среди них — завтраки с драниками, хот-доги, бургеры, хачапури, закуски: картофель фри, крылышки BBQ — а также салаты, лимонады, милкшейки. Среднее время приготовления одного блюда 3-5 минут. Команда сервиса планирует постоянно расширять ассортимент еды и напитков.

Часть блюд в дарккитченах делают из замороженных заготовок — например, пиццу. Другие блюда повара полностью готовят сами из разных ингредиентов — к примеру, салаты. Рецепты всех блюд разрабатывают технологи Лавки под брендом «Есть горячее».

Дарккитчены «Лавки» оснащены профессиональными печами и фритюрами. На всех этапах приготовления блюд и на каждом производственном участке специалисты сервиса внимательно следят за качеством и безопасностью производства блюд. Например, все столы, инвентарь, оборудование, помещения моют и дезинфицируют несколько раз в день, а повара работают в санитарной одежде и перчатках.

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К концу 2025 г. сервис планирует покрыть все районы городов. В Москве и Санкт-Петербурге у сервиса уже есть 140 кухонь, за последний год их число выросло практически в четыре раза. Команда «Лавки» планирует открывать дарккитчены и в других городах присутствия сервиса.

Готовая еда — один из самых быстрорастущих сегментов в «Лавке». Она уже занимает около 25% в структуре продаж «Яндекс Лавки». Спрос на эту продукцию в сентябре 2024 г. вырос на 65% год к году.

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