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«Пятерочка доставка» привезла более 10,6 тыс. тонн фруктов и овощей в 2020 году

Интернет Веб-сервисы Ритейл Розница

«Пятерочка доставка» подвела итоги работы в 2020 г. За год курьеры сервиса доставили более 3,3 млн заказов общим весом свыше 36,7 тыс. тонн, из них 10,6 тыс. тонн приходится на фрукты и овощи. Более 420 тыс. заказов (порядка 13%) были выполнены бесплатно для социальных категорий граждан.

Самой популярной товарной позицией среди клиентов сервиса по традиции стали бананы, их заказали более 680 тыс. раз, всего порядка 712 тонн. В целом категория «фрукты и овощи» наиболее востребованная в экспресс-доставке, в том числе благодаря качественному ассортименту и высоким стандартам сборки. Сотрудники сервиса «Пятерочка доставка» уделяют особое внимание тщательному подбору продуктов этой категории при сборке заказов, выбирая их по принципу «как для себя». За год клиентам сервиса привезли свыше 10,6 тыс. тонн свежих овощей и фруктов. Чаще всего в заказах встречались: репчатый лук (373 тыс. заказов), картофель (288 тыс.), лимоны (248 тыс.), морковь (235 тыс.), мандарины (228 тыс.). В топ-10 по попаданию в чек у клиентов также вошли нарезной батон и куриные яйца. Средний вес одного доставленного заказа составил чуть более 11 кг.

Курьеры сервиса за 2020 г. могли бы 87 раз обогнуть планету Земля: суммарное расстояние до всех адресов клиентов без учета обратного пути, которое они преодолели, превысило 3,5 млн км.

Пиковым месяцем для доставки стал декабрь, когда было выполнено всего более 794 тыс. заказов.

На сегодняшний день сервис экспресс-доставки «Пятерочка доставка» работает в Москве, Московской области, Казани, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Новосибирске на базе 594 магазинов и восьми дарксторов.

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