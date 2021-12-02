«Гэндальф» автоматизировал складской учет компании «Меленский картофель»

Компания ООО «Меленский картофель» на протяжении нескольких лет использовала «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Программы применялись для ведения внутренней бухгалтерии и учета реализованной продукции. Возможностей имеющейся конфигурации не хватало для контроля процесса ремонта техники, что является важным сопутствующим процессом в производственном цикле предприятия.

Требовалось организовать понятный пользователям и руководству учет, чтобы контролировать:

•Количество выданных и фактически использованных запчастей

•Количество имеющихся на складе запчастей для различной техники

•Подачу заявок на ремонт

•Статус выполнения и срок реализации заявок

Проанализировали различные решения, которые могли бы решить наши задачи. Приняли решение работать с программным продуктом «1С:Управление нашей фирмой». Внедрение и интеграцию с «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» и «1С:Зарплата и управление персоналом» доверили специалистам «Гэндальф».

Вся деятельность по организации складского учета и заявок на ремонт связана со справочником «Имущество» и документом «Заказ-Наряд». Чтобы сделать их удобными для использования и упростить дальнейшую работу специалистов, был произведен ряд преобразований.

Расширили количество реквизитов справочника «Имущество» и связанных с ним документов. Образцом для доработки стал справочник «Основные средства» у «1С:БСХП». Теперь данные подтягиваются прямо из общей базы, что сокращает время на ввод реквизитов (если бы это было вручную). Также это позволяет снизить вероятность задвоений одинаковых данных.

Был доработан документ «Заказ-Наряд». В него добавили реквизиты «объект ремонта» и «инициатор заказа», а также сопутствующие им – «местонахождение» и «МОЛ». Были изменены принципы автоматического проставления дат «старта» и «финиша» наряда: окончания рассчитывается автоматически в зависимости от начала работ, а не после изменение состояния документа на «завершено». Так смогли устанавливать фиксированный срок ремонта, и отслеживать реализован ли он или нет. В документ также добавили список ответственных за исполнения работ.

В «Расходный ордер» были перенесены те номенклатурные позиции, которые были заполнены в разделе «Материалы». Это позволит отслеживать затраты по деталям для ремонтов. Добавили реквизит «Ответственный» за полученные материалы.

Для удобства работы с сотрудниками, не имеющими доступа к конфигурации, были созданы отчеты с печатными формами.

В результате:

•Сократилось время ручного труда сотрудников, задействованных в процессах складского учета – необходимые реквизиты и формы подтягиваются автоматически.

•Минимизировали риск переизбытка и нехватки необходимых деталей на складе.

•Увеличился уровень контроля за статусом и сроками ремонта техники. При этом, можно видеть, какой сотрудник был ответственным за то или иное действие.

•Получили систему из нескольких программ, где данные записываются сразу в несколько конфигураций. Это позволяет снизить вероятность задвоений информации.

Данные преобразования помогли систематизировать систему работы склада и бизнес-процессы, связанные с ремонтом техники, на предприятии.