Docrobot выпустил новую версию модуля интеграции с «1С» для обмена электронными документами и EDI-сообщениями

Docrobot, разработчик SaaS-сервисов и оператор электронного документооборота (ЭДО), выпустил обновленную версию интеграционного модуля, который позволяет работать с юридически значимыми электронными документами и EDI-сообщениями в одном окне своей «1С». Версия модуля 2.1 поддерживает 639 типовых сценариев работы с документами и включает в себя 432 унифицированных шаблона. Об этом CNews сообщили представители Docrobot.

Одно из главных обновлений — возможность создать во встроенном конструкторе любой собственный сценарий обмена документами, который запускается по клику или автоматически.

В модуле реализован механизм мастер-сценариев, когда из одного сценария можно последовательно вызвать несколько других сценариев. Таким образом механизм помогает задать любую логику передачи данных и выполнить сложные процессы.

Кроме того, регламентные задания, которые автоматически запускают нужный сценарий в указанное время без участия пользователя, стали доступными для всех сценариев, в том числе для созданных самим пользователем. При этом регламентный обмен не ограничивается одним регламентным заданием — расписание отправки можно настроить для нескольких отдельных регламентов в разрезе разных документов.

Теперь пользователи могут регулировать интерфейс модуля в зависимости от своей роли в документообороте. Для каждой роли можно выбрать, какие колонки, вкладки и кнопки будут отображаться в поле создания документов и где именно они будут расположены. Также предусмотрено редактирование табличной части с документами без изменения кода модуля.

Установленные настройки сохраняются при последующем обновлении модуля.

Версия 2.1 интеграционного модуля обладает большей производительностью и оптимизирована для большого объема документооборота. Формирование 2100 заказов, которые одномоментно позволяет передать протокол SOAP, используемый в модуле, займет не больше получаса.

Модуль совместим со всеми конфигурациями «1С» и интегрируется в любую информационную систему. Этого удалось достичь за счет глубокой переработки структуры объектов метаданных, в результате которой было сокращено количество регистров сведений, документов и справочников. Изменение архитектуры хранения информации о событиях также значительно уменьшило риск возникновения конфликта блокировок.

Модуль версии 2.1 создан в соответствии с запросами рынка и требованиями законодательства. Он поддерживает новый формат квитанций, утвержденный приказом ФНС России от 21.02.2023 № ЕД-7-26/133@, работу с маркированной продукцией и машиночитаемой доверенностью (МЧД), в том числе позволяет загружать информацию о конкретной МЧД по API из личного кабинета.