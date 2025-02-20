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Сеть «Реми» и ГК «Невада» расширяют возможности для поставщиков на Дальнем Востоке: подключение к «Тензору»

Торговые сети Дальнего Востока «Реми» и ГК «Невада» заключили партнерство с оператором ЭДО и EDI Saby (продукт компании «Тензор»). Кроме того, еще несколько крупных сетей региона находятся в процессе подключения. Об этом CNews сообщили представители ИТ-холдинга «Тензор».

Теперь у поставщиков появился выбор среди операторов ЭДО, что дает больше гибкости в управлении документооборотом и снижает затраты. Альтернативный продукт EDI от экосистемы Saby позволит снизить затраты на электронный документооборот в четыре раза — специальный тариф для партнеров на Дальнем Востоке составляет 2 руб.

Дополнительным преимуществом для партнеров «Реми» и ГК «Невада» стала возможность бесплатного подключения модуля интеграции с «», что облегчает переход на новую систему.

Ольга Смирнова, руководитель направления ЭДО и EDI компании «Тензор»: «Мы уверены, что развитие Saby EDI на Дальнем Востоке откроет новые горизонты для бизнеса. Сотрудничество с «Реми» и ГК «Невада» подтверждает наш статус надежного технологического партнера. Мы уже работаем с крупнейшими торговыми сетями и динамично развивается, предлагая решения, адаптированные под требования регионального бизнеса».

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В экосистеме Saby реализованы удобные мобильные решения, автоматический пересчет единиц измерения и адаптация документооборота под требования торговых сетей. Эти технологии помогают ускорить рабочие процессы и минимизировать риски.

Выход Saby EDI на рынок Дальнего Востока создает новые условия для развития отрасли. Поставщики получают больше свободы, ритейлеры — более прозрачные и быстрые бизнес-процессы, а рынок в целом — здоровую конкуренцию среди операторов ЭДО и более эффективные цепочки поставок.

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