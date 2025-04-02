«Ред Софт» объявляет финансовые результаты за 2024 год

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» объявляет аудированные финансовые результаты деятельности за 2024 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). По итогам 2024 г. выручка компании «Ред Софт» составила 3,79 млрд руб., увеличившись на 82,70% по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт»

Выручка

«Ред Софт» продемонстрировала высокий темп роста третий финансовый год подряд. Флагманские программные продукты компании востребованы у заказчиков, нацеленных на создание ИТ-инфраструктур, использующих рыночные отечественные решения. Драйвером роста компании является портфель продуктов в области инфраструктурного ПО. Объем реализации лицензий операционной системы «Ред ОС» вырос до 1,87 млрд руб., прибавив 85,24% по сравнению с показателем предыдущего периода. Наиболее существенную динамику в завершившемся году показали система централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» и система управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация», в 14,19 раз до 268,70 млн руб. и в 2,44 раза до 603,46 млн руб. соответственно. Совокупная выручка сегмента «инфраструктурного ПО», в том числе от оказания услуг технической поддержки и прочих услуг, составила 3,21 млрд руб., удвоившись по сравнению с аналогичным периодом (+101,90% г/г). Данное направление занимает наибольшую долю в структуре доходов компании – 84,97% по итогам 2024 г. Темп роста выручки «Ред Софт» опередил среднее значение для рынка инфраструктурного ПО, прогноз которого был представлен консалтинговой компанией Strategy Partners на уровне 49,06%.

Проекты в области комплексной цифровизации государственного управления и оказания государственных услуг также продемонстрировали положительную динамику, увеличившись за отчетный год на 18,83%, впервые преодолев порог 500 млн руб.

«Ред Софт» удалось создать хорошую технологическую базу, позволяющую обеспечить плавный переход на отечественное программное обеспечение ИТ-инфраструктур практически любого масштаба. Принимая во внимание критическую потребность заказчиков в сохранении непрерывности бизнес-процессов, мы движемся в сторону интеграции зарекомендовавших себя на рынке решений на базе нашего продуктового портфеля. Нарастив компетенции и получив за последние годы колоссальный опыт крупномасштабного импортозамещения, мы видим возможность делиться экспертизой с другими участниками рынка. В текущей ситуации кооперация становится неотъемлемой частью развития отечественных высокотехнологичных компаний, – сказал генеральный директор «Ред Софт» Максим Анисимов.

В 2025 г. «Ред Софт» продолжит работу по расширению продуктовой линейки и совместной интеграции с программными решениями других российских разработчиков. Формирование «открытой» экосистемы призвано в полном объеме заменить продукты Microsoft, Oracle и других иностранных ИТ-компаний. Повышенное внимание по-прежнему уделяется усилению кадрового потенциала компании и привлечению востребованными на рынке ИТ-специалистами.

Финансовое состояние

По итогам 2024 г. прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) составила 991,44 млн руб., продемонстрировав рост на 161,16% по отношению к 2023 г. При этом значение рентабельности по EBITDA несколько увеличилось до 26,15% и по-прежнему сохраняется в двузначной зоне.

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость «Ред Софт», демонстрируют сохранение комфортного уровня долговой нагрузки. По итогам отчетного периода значение долг/EBITDA снизилось до 0,25, а коэффициент покрытия процентов (ICR) остался на высоком уровне – 14,69 при норме более 2,5.

«Инвестиционный рынок является важным источником финансирования нашей деятельности, направленной на содействие достижению технологического суверенитета Российской Федерации. Это подразумевает не просто воспроизведение существующих западных решений, а создание прорывных технологий. Размещая биржевые облигации, мы направляем ресурсы на разработку именно таких продуктов. Мы продолжим совершенствовать нашу экосистему и повышать зрелость всей продуктовой линейки. Мы глубоко убеждены, что прикладываемые нами усилия будут и дальше улучшать финансовые показатели компании», – сказал Максим Анисимов.