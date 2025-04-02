Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

«Ред Софт» объявляет финансовые результаты за 2024 год

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» объявляет аудированные финансовые результаты деятельности за 2024 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). По итогам 2024 г. выручка компании «Ред Софт» составила 3,79 млрд руб., увеличившись на 82,70% по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт»

Выручка

«Ред Софт» продемонстрировала высокий темп роста третий финансовый год подряд. Флагманские программные продукты компании востребованы у заказчиков, нацеленных на создание ИТ-инфраструктур, использующих рыночные отечественные решения. Драйвером роста компании является портфель продуктов в области инфраструктурного ПО. Объем реализации лицензий операционной системы «Ред ОС» вырос до 1,87 млрд руб., прибавив 85,24% по сравнению с показателем предыдущего периода. Наиболее существенную динамику в завершившемся году показали система централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» и система управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация», в 14,19 раз до 268,70 млн руб. и в 2,44 раза до 603,46 млн руб. соответственно. Совокупная выручка сегмента «инфраструктурного ПО», в том числе от оказания услуг технической поддержки и прочих услуг, составила 3,21 млрд руб., удвоившись по сравнению с аналогичным периодом (+101,90% г/г). Данное направление занимает наибольшую долю в структуре доходов компании – 84,97% по итогам 2024 г. Темп роста выручки «Ред Софт» опередил среднее значение для рынка инфраструктурного ПО, прогноз которого был представлен консалтинговой компанией Strategy Partners на уровне 49,06%.

Проекты в области комплексной цифровизации государственного управления и оказания государственных услуг также продемонстрировали положительную динамику, увеличившись за отчетный год на 18,83%, впервые преодолев порог 500 млн руб.

«Ред Софт» удалось создать хорошую технологическую базу, позволяющую обеспечить плавный переход на отечественное программное обеспечение ИТ-инфраструктур практически любого масштаба. Принимая во внимание критическую потребность заказчиков в сохранении непрерывности бизнес-процессов, мы движемся в сторону интеграции зарекомендовавших себя на рынке решений на базе нашего продуктового портфеля. Нарастив компетенции и получив за последние годы колоссальный опыт крупномасштабного импортозамещения, мы видим возможность делиться экспертизой с другими участниками рынка. В текущей ситуации кооперация становится неотъемлемой частью развития отечественных высокотехнологичных компаний, – сказал генеральный директор «Ред Софт» Максим Анисимов.

В 2025 г. «Ред Софт» продолжит работу по расширению продуктовой линейки и совместной интеграции с программными решениями других российских разработчиков. Формирование «открытой» экосистемы призвано в полном объеме заменить продукты Microsoft, Oracle и других иностранных ИТ-компаний. Повышенное внимание по-прежнему уделяется усилению кадрового потенциала компании и привлечению востребованными на рынке ИТ-специалистами.

Финансовое состояние

По итогам 2024 г. прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) составила 991,44 млн руб., продемонстрировав рост на 161,16% по отношению к 2023 г. При этом значение рентабельности по EBITDA несколько увеличилось до 26,15% и по-прежнему сохраняется в двузначной зоне.

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость «Ред Софт», демонстрируют сохранение комфортного уровня долговой нагрузки. По итогам отчетного периода значение долг/EBITDA снизилось до 0,25, а коэффициент покрытия процентов (ICR) остался на высоком уровне – 14,69 при норме более 2,5.

«Инвестиционный рынок является важным источником финансирования нашей деятельности, направленной на содействие достижению технологического суверенитета Российской Федерации. Это подразумевает не просто воспроизведение существующих западных решений, а создание прорывных технологий. Размещая биржевые облигации, мы направляем ресурсы на разработку именно таких продуктов. Мы продолжим совершенствовать нашу экосистему и повышать зрелость всей продуктовой линейки. Мы глубоко убеждены, что прикладываемые нами усилия будут и дальше улучшать финансовые показатели компании», – сказал Максим Анисимов.

red1.jpg

Ред Софт

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка российского ИТ-интегратора рухнула на 3 миллиарда

ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Российская ИТ-компания заработала на онлайн-кассах почти 17 миллиардов

Бежавшая из России LG показала рост выручки в стране

«Яндекс» впервые раскрыл выручку подразделения, объединяющего облака и офис «Яндекс 360»

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153