ИТ-шники жестко раскритиковали в российское ПО: Оно пригодно только для базовых задач, его совместимость далека от идеала

Российские ИТ-специалисты раскритиковали отечественное ПО. Больше всего нареканий вызывают возможности этих утилит, а также их далеко не самая выдающаяся совместимость с другими решениями. Недовольных российским софтом среди тех, кто с ним взаимодействует, ощутимо больше, чем тех, у кого претензий к нему нет.

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Более половины российских ИТ-специалистов, взаимодействующих с отечественным ПО, имеют различные нарекания к последнему. Как пишет Forbes, наблюдается разнообразие жалоб, среди которых есть те, на которые обращают внимание большинство специалистов.

Например 63% опрошенных ИТ-шников указали на плохую совместимость российского ПО с другими продуктами, не только иностранными, к которым все привыкли за десятилетия использования, но и с отечественными. Также ИТ-специалисты считают, что российское ПО подходит для решения, в основном, базовых рабочих задач.

Сам опрос проводился специалистами занимающейся разработкой программного обеспечения компанией Orion Soft. В нам участвовало более 1220 мидлов и сеньоров, работающих в компаниях со штатом более 250 человек и годовой выручкой свыше 2 млрд руб.

Все респонденты имеют опыт взаимодействия с самым разным российским ПО, включая системы резервного копирования, софт для контейниризации и виртуализации, программы для удаленного доступа, системы управления базами данных, а также полноценные операционные системы.

Simon Hurry / Unsplash Российское ПО нуждается в доработках

Напомним также, что одним из существенных недостатков российского ПО является стоимость, которая ввиду отсутствия на рынке конкурентов в виде софта иностранных разработчиков регулярно растет. Компании используют любые поводы, чтобы проиндексировать свои расценки.

Явно вынужденное импортозамещение

Как показал опрос, больше половины его участников (52%) приступили к его использованию совсем недавно – в 2022-2024 гг. Другими словами, их софтверное импортозамещение совпало с массовым уходом из России иностранных компаний, чей софт использовался в стране десятилетиями. Это Microsoft, Oracle, SAP и многие другие крупные игроки мирового ИТ-рынка.

48% респондентов признали, что взаимодействовали с российским ПО и до февраля 2022 г.

54% участников опроса посетовали, что российское инфраструктурное ПО хоть и позволило им закрыть рабочие потребности, но только лишь основные. Они также заявили, что это программное обеспечение не оправдало их ожиданий.

В то же время 42% ИТ-специалистов российское ПО полностью устраивает – по их словам, ожидания с реальностью совпали. Отечественные программы полностью соответствуют их рабочим запросам.

Среди респондентов нашлись и те, кому российский софт понравился даже сверх меры. 2% заявили, что он смог превзойти их ожидания. Оставшиеся 2% остались настолько недовольны им, что никому не рекомендуют отказываться от иностранного ПО в пользу отечественного.

Работы еще много

Несмотря на в целом положительные отзывы на российское ПО, нарекания к нему есть, и их немало. Они касаются не только совместимости, но и, например, производительности – 41% считают, что у российского ПО она ниже, нежели у иностранного.

39% участников опроса сообщили, что им не хватает функциональности российского программного обеспечения. Около трети ИТ-специалистов имеют претензии непосредственно к разработчикам, которые, по их мнению, уделяют мало внимания обучению клиентов работе со своими продуктами.

У 22% ИТ-шников есть вопросы к качеству документации к российскому ПО. Еще 18% остались недовольны работой технической поддержки компаний – разработчиков.

Баланс почти сохранен

Располагая внушительным списком озвученных ИТ-специалистами недостатков, российское ПО располагает немалым, по их не мнению, числом достоинств. Почти половина опрошенных, около 46%, заявили, что сильной стороной отечественного программного обеспечения является интерфейс. Они назвали его удобным и похожим на оболочки иностранного софта, что явно упрощает процесс изучения и привыкания.

39% специалистов к важным преимуществам отечественных программ отнесли наличие «понятной технической документации и гайдов по работе с продуктом», пишет Forbes, а 44% упомянули присутствие в российских утилитах «необходимой для работы функциональности».

«Значимым фокусом развития для вендоров в 2025 г, остаются технологические партнерства. Разработка глубоких продуктовых интеграций в сотрудничестве с лидерами разных сегментов ИТ-рынка помогает нам быстрее достичь той планки, которую задали иностранные решения», – сказал изданию директор по развитию бизнеса Orion Soft Максим Березин.

Стоит отметить также, что рынок инфраструктурного ПО в России демонстрирует стремительный рост В 2023 г. он подскочил на 31% год к году и составил 101 млрд руб. (данные Strategy Partners). Статистики за 2024 г. пока нет, но аналитики прогнозируют рост до 122 млрд руб. Однако это все еще ниже показателей 2021 г. (132 млрд руб.)