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Томаров Антон


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 В России открыт завод, производящий роботов, которые делают сосиски 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Томаров Антон и организации, системы, технологии, персоны:

ОренКлип - ОЗАР - Оренбургский завод автоматизации и роботизации 1 1
Открытые технологии 706 1
Cisco Systems 5162 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 38 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 108 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 174 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13907 1
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Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 959 1
Черкизон - Черкизовский рынок 161 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1997 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2498 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
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