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Томаров Антон
УПОМИНАНИЯ
|11.06.2025
|В России открыт завод, производящий роботов, которые делают сосиски 1
Томаров Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|ОренКлип - ОЗАР - Оренбургский завод автоматизации и роботизации 1 1
|Открытые технологии 706 1
|Cisco Systems 5162 1
|Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 38 1
|Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 108 1
|ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 174 1
|Путин Владимир 3255 1
|Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
|ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 959 1
|Черкизон - Черкизовский рынок 161 1
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