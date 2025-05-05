«Авито Работа»: Дагестан стал лидером по росту спроса на сотрудников туристической отрасли в апреле

Внутренний туризм в России демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют инвестиции в гостиничный бизнес, государственная поддержка отрасли и растущий интерес путешественников к новым направлениям. Согласно совместному исследованию «Авито Работы» и «Авито Путешестви»й, в апреле 2025 г. Дагестан стал лидером по росту числа вакансий в туристической отрасли — спрос на персонал здесь вырос на 83% по сравнению с мартом. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Дагестан, известный уникальным сочетанием горных ландшафтов, каскадных водопадов и богатым культурным наследием, стремительно укрепляет статус одного из ключевых направлений для внутреннего туризма, что напрямую отражается на динамике рынке труда. На фоне растущего турпотока и подготовки к высокому сезона особенно заметен спрос на персонал: в апреле по сравнению с мартом больше всего выросло число вакансий для горничных (+182%) и официантов (+81%).

Подтверждают тренд и данные сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия»: в апреле 2025 г. число бронирований посуточных квартир в Дагестане выросло в два раза по сравнению с прошлым годом, а загородных домов — увеличилось на 97%.

Снять квартиру в Дагестане в апреле 2025 г. можно было в среднем за 2,62 тыс. руб. в сутки, а загородный дом — за 5,32 тыс. руб.

Второе место по темпам роста числа вакансий заняла Республика Алтай (+57%). Горный Алтай, давно привлекающий туристов уникальным природным богатством, активно развивает инфраструктуру: строятся новые базы отдыха и экокурорты. Приближение туристического сезона порождает высокий спрос на персонал, особенно на горничных (+50%) и администраторов (+39%).

Карелия также демонстрирует устойчивый рост спроса на персонал: с марта этого года число вакансий в туристической отрасли региона увеличилось на 52%. Северный край озер и лесов превращается в настоящую мекку для тех, кто ищет уединение с природой и активный отдых. Развитие внутреннего туризма стимулирует открытие новых гостиниц, кемпингов и турбаз, что влечет за собой увеличение потребности в горничных (+64%) и администраторов (+30%).

Краснодарский край — традиционный флагман российского туризма — демонстрирует стабильный рост: в апреле количество вакансий увеличилось на 39% за месяц. Несмотря на зрелость туристического рынка, развитие курортной инфраструктуры продолжается: расширяются санаторно-курортные комплексы, строятся новые отели, что увеличивает потребность в специалистах, способных обеспечить высокий уровень сервиса. Гостиничный бизнес уже вовсю готовится принимать туристов — по сравнению с мартом в регионе активнее стали искать горничных (+73%) и аниматоров (+69%).

Оренбургская область замыкает пятерку лидеров с ростом числа вакансий на 37%. Регион делает ставку на развитие природного и лечебно-оздоровительного туризма, активно продвигая такие направления, как отдых на Соль-Илецких озерах и посещение национальных парков. В преддверии летнего сезона работодатели наращивают штат гостиниц и санаториев: в апреле по сравнению с мартом число вакансий для горничных увеличилось на 38%, а для официантов — на 19%.