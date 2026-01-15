Новые возможности и промышленные решения в RuBackup 2.8

Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») анонсирует выпуск новой версии системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.8. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Благодаря обновлению управлять жизненным циклом резервных копий станет проще. Введена новая модель лицензирования по конфигурации, упрощающая планирование и сопровождение меняющейся инфраструктуры. Интерфейс управления стратегиями и глобальным расписанием (RBM) был усовершенствован. Реализовано расширенное журналирование всех изменений в правилах, что дает администраторам максимальный контроль и быстрый инструмент для диагностики. Для оперативных сценариев добавлена возможность принудительного запуска стратегий.

Значительная часть релиза посвящена оптимизации операций с данными. Система теперь поддерживает многопоточное копирование и перемещение резервных копий между удаленными файловыми пулами в рамках одной инсталляции, что ускоряет миграцию данных и балансировку нагрузки.

Добавлена утилита удаленной настройки серверных и клиентских компонентов по SSH. Эксплуатационная сторона также усилена: появилась ротация директории с системными журналами по квотам, расширено логирование и добавлена возможность фиксации сетевых портов для работы в сегментированных сетях.

RuBackup 2.8 существенно расширяет поддержку ключевых платформ. Представлен модуль для резервного копирования Microsoft Active Directory. Добавлен новый элемент для защиты виртуальных машин на платформе Basis DynamiX Standard, а для Proxmox VM реализована возможность создания и восстановления копий без промежуточного хранилища, что экономит дисковое пространство и ускоряет работу. Улучшена совместимость с отечественными гипервизорами (zVirt, «РЕД Виртуализация» и др.) и облачной платформой OpenStack Dalmatian 2024.2.

Модули для почтовых систем получили важные доработки: для RuPost добавлена поддержка работы с несколькими пространствами хранения, при резервном копировании VK WorkMail оптимизировано потребление оперативной памяти. Реализовано резервное копирование нескольких экземпляров СУБД PostgreSQL на одном сервере. Упрощена работа с файловыми системами Linux и Windows, включая новые возможности для автоматизации и удаленной репликации.

«Надежное резервное копирование — это не «страховка на всякий случай», а уверенность в непрерывности бизнеса в любой ситуации. В релизе RuBackup 2.8 мы сделали систему ближе к реальным задачам заказчиков: проще управление, шире совместимость, быстрее и гибче сценарии хранения и восстановления. Наша цель неизменна — чтобы данные всегда возвращались вовремя, а ИТ-команды могли сосредоточиться на развитии, а не на борьбе с последствиями сбоев», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап».