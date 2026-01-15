Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Новые возможности и промышленные решения в RuBackup 2.8

Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») анонсирует выпуск новой версии системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.8. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Благодаря обновлению управлять жизненным циклом резервных копий станет проще. Введена новая модель лицензирования по конфигурации, упрощающая планирование и сопровождение меняющейся инфраструктуры. Интерфейс управления стратегиями и глобальным расписанием (RBM) был усовершенствован. Реализовано расширенное журналирование всех изменений в правилах, что дает администраторам максимальный контроль и быстрый инструмент для диагностики. Для оперативных сценариев добавлена возможность принудительного запуска стратегий.

Значительная часть релиза посвящена оптимизации операций с данными. Система теперь поддерживает многопоточное копирование и перемещение резервных копий между удаленными файловыми пулами в рамках одной инсталляции, что ускоряет миграцию данных и балансировку нагрузки.

Добавлена утилита удаленной настройки серверных и клиентских компонентов по SSH. Эксплуатационная сторона также усилена: появилась ротация директории с системными журналами по квотам, расширено логирование и добавлена возможность фиксации сетевых портов для работы в сегментированных сетях.

RuBackup 2.8 существенно расширяет поддержку ключевых платформ. Представлен модуль для резервного копирования Microsoft Active Directory. Добавлен новый элемент для защиты виртуальных машин на платформе Basis DynamiX Standard, а для Proxmox VM реализована возможность создания и восстановления копий без промежуточного хранилища, что экономит дисковое пространство и ускоряет работу. Улучшена совместимость с отечественными гипервизорами (zVirt, «РЕД Виртуализация» и др.) и облачной платформой OpenStack Dalmatian 2024.2.

ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота
Цифровизация

Модули для почтовых систем получили важные доработки: для RuPost добавлена поддержка работы с несколькими пространствами хранения, при резервном копировании VK WorkMail оптимизировано потребление оперативной памяти. Реализовано резервное копирование нескольких экземпляров СУБД PostgreSQL на одном сервере. Упрощена работа с файловыми системами Linux и Windows, включая новые возможности для автоматизации и удаленной репликации.

«Надежное резервное копирование — это не «страховка на всякий случай», а уверенность в непрерывности бизнеса в любой ситуации. В релизе RuBackup 2.8 мы сделали систему ближе к реальным задачам заказчиков: проще управление, шире совместимость, быстрее и гибче сценарии хранения и восстановления. Наша цель неизменна — чтобы данные всегда возвращались вовремя, а ИТ-команды могли сосредоточиться на развитии, а не на борьбе с последствиями сбоев», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый запрос на MES: от монолитной системы к гибкой цифровой платформе

Так Microsoft еще не лажала. Обновление Windows заставляет компьютеры работать вечно – функция отключения ломается. «Лекарства» нет

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Госкорпорациям поручено разработать план тотальной автоматизации и роботизации производств

6 главных технологических трендов 2025 года: выбор CNews

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще