Продукты VK заработали на «Ред ОС»

В целях развития и масштабирования отечественных ИТ-решений российские разработчики «Ред софт» и VK протестировали продукты на совместимость. Теперь на отечественной операционной системе «Ред ОС» корректно функционируют платформа in-memory вычислений Tarantool, цифровое рабочее место сотрудника VK Teams и корпоративная почта VK WorkMail.

Tarantool – российская платформа вычислений в оперативной памяти, предназначена для разработки высоконагруженных приложений для работы с данными. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 4410). Tarantool позволяет значительно ускорить работу сервисов и приложений без смены архитектуры и масштабировать ИТ-инфраструктуру без существенных затрат на оборудование.

VK Teams – цифровое рабочее место сотрудника, которое включает в себя все необходимые инструменты для создания единого коммуникационного пространства. Сотрудники могут вести переписку, проводить видеоконференции, совместно работать над документами, а также пользоваться различными HR-сервисами. Например, с помощью VK Teams можно оформить отпуск, запланировать командировку, получить документы из бухгалтерии и многое другое. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 161592).

VK WorkMail – корпоративная почта, состоящая из серии компонентов для обмена почтовыми сообщениями, планирования встреч и быстрого доступа к контактам. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 159937).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).