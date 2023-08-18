VK на 3 месяца открыла бизнесу бесплатный доступ к сервисам для совместной работы сотрудников

VK предоставит бизнесу бесплатный доступ к сервисам корпоративных коммуникаций VK WorkSpace. Платформа объединяет почту, облачное файловое хранилище и суперапп (суперприложение) для бизнеса. С ее помощью компании могут быстро перевести все ключевые процессы с других сервисов, не останавливая работу бизнеса. Бесплатный доступ к инструментам можно получить на три месяца.

В платформу VK WorkSpace входит три сервиса корпоративных коммуникаций. VK WorkMail позволяет создать для всех сотрудников почту с единым доменом бизнеса и привычным интерфейсом. Облачное файловое хранилище VK WorkDisk обеспечивает безопасный обмен документами и их совместное редактирование онлайн.

Суперапп для бизнеса VK Teams объединяет мессенджер с аудио- и видеозвонками до 100 участников и возможностью подключать в них внешних пользователей по ссылке. VK Teams интегрирован с почтой, календарем и облачным хранилищем, благодаря чему сотрудники могут решать ключевые задачи в одном интерфейсе.