VK Tech обновил сервисы платформы VK WorkSpace

В новом релизе VK WorkSpace представлены инструменты, повышающие продуктивность пользователей и эффективность подсистемы хранения. В «Почте» появились гибкое управление политиками хранения и категориями писем, в «Календаре» упростилась настройка часового пояса. В Доске реализована история версий и добавлены шаблоны, в «Мессенджере» расширены возможности администрирования чатов и каналов. Об этом CNews сообщили представители VK

«Почта» VK WorkSpace: управление политиками хранения, собственные категории писем и цветные метки

В серверной версии «Почты» VK WorkSpace расширены групповые политики хранения писем. Администратор может назначить разные сроки автоматического удаления писем не только на уровне домена, но и для отдельных групп пользователей. Это помогает выполнять корпоративные регламенты по срокам хранения важных данных и экономить дисковые ресурсы.

Для пользователей в облачной и серверной версии «Почты» добавлены настраиваемые цветные метки. Это особенно полезно в общих ящиках, где несколько сотрудников разбирают входящие: каждый участник команды создает метку со своим именем и маркирует письма, которые забирает в работу.

«Календарь» VK WorkSpace: настройка часового пояса и доступ к файлам встречи для внешних участников

Во всех версиях «Календаря» VK WorkSpace появилась настройка часового пояса. Если время на устройстве меняется — например, в командировке — сервис предлагает перейти на местный часовой пояс. После этого все события, почтовые уведомления и напоминания от календарного бота в «Мессенджере» подстраиваются автоматически.

В серверной версии «Календаря» стало удобнее пересылать дополнительные материалы к встречам. Ранее вложения (например, презентации для подготовки ко встрече) отправлялись в формате ссылки на корпоративный диск, и для внешних участников нужно было настраивать гостевой доступ. Теперь при создании встречи система предупредит об этом организатора и предложит отправить им вложения файлами. Материалы можно будет открыть в почтовом клиенте без доступа к внутренним системам.

«Доска» VK WorkSpace: история версий, новые шаблоны и собственный дистрибутив

Во всех версиях «Доски» VK WorkSpace добавлена история изменений: владельцы могут отслеживать правки и возвращаться к предыдущим версиям. Расширена библиотека шаблонов: в ней появились воронка продаж, оргструктура и другие варианты. Также появилась возможность сохранять собственные наработки как шаблоны.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Серверная версия «Доски» VK WorkSpace получила дистрибутив для развертывания в контуре компании. Теперь инструмент можно установить независимо от других компонентов платформы, что позволяет компаниям начинать внедрение VK WorkSpace с одного продукта.

«Мессенджер» VK WorkSpace: управление коммуникациями

В серверной версии «Мессенджера» появилась политика ограничения на создание чатов и каналов. Администраторы могут регламентировать роли и настраивать срок хранения файлов в чатах до удаления. Во всех версиях VK WorkSpace владельцы групповых чатов и каналов теперь могут самостоятельно передавать права другому участнику без обращения к администратору.

«Мы продолжаем развивать VK WorkSpace как единую цифровую среду, которая закрывает потребности команд любого масштаба в совместной работе и безопасных корпоративных коммуникациях. В этом обновлении мы сделали акцент на новые инструменты, которые дают ИТ-руководителям дополнительный контроль над использованием дискового пространства. Сотрудники получили инструменты, которые повышают продуктивность: новые цветовые метки писем, настройка часовых поясов в «Календаре», история изменений в «Доске» — все это улучшает пользовательский опыт», — отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

Другие материалы рубрики

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

От создателей нацмессенджера Max: в России построят национальную новостную платформу и обяжут внедрять ее во все популярные сайты

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

Самые успешные нейросети работают в программировании и математике. Их создатель объяснил, почему так

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов

Росcияне массово переходят на экзотические мессенджеры вместо Telegram, лишь бы не импортозамещаться. Год назад о них никто не слышал

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще