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Индексная книга CNews*
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Бюджетирование Системы бюджетного управления Технологии оперативного управления и бюджетирования Бюджетное планирование План-фактный анализ



14.02.2023 Fix Price в России внедрила систему финансового планирования и бюджетирования на платформе Optimacros
07.02.2023 «Оптимакрос» автоматизировала процессы бюджетирования в Beluga Group
05.12.2022 ForteBank совместно с Databorn автоматизировал процессы бюджетирования
19.07.2022 «Корус консалтинг» перешла на российское решение Optimacros для бюджетного управления
27.06.2022 «Корус консалтинг» за шесть месяцев перевел Admitad на российскую систему для автоматизации бизнес-планирования и бюджетирования Optimacros
03.06.2022 Как банку подготовиться к бюджетной кампании-2023: практические советы по автоматизации
17.03.2022 «Корус консалтинг» предложит клиентам отечественное ПО для автоматизации бюджетирования «Турбо»
01.02.2022 Corpsoft24 создала прототип системы бюджетирования для «Росводоканала»
13.05.2021 МСП Банк и «Диасофт» завершили проект по автоматизации бюджетирования хозяйственной деятельности
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования
04.02.2021 Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM
03.02.2021 ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование
06.10.2020 GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП
21.09.2020 «Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС
02.09.2020 «Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC
31.07.2020 БФТ запустила портал для инициативного бюджетирования в Екатеринбурге
13.04.2020 «Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan
16.03.2020 ЗТЗ внедрил систему бюджетирования на базе SAP
08.10.2019 Conteq автоматизирует процессы бюджетного управления в группе «Пионер» на базе «БИТ.Строительство»
08.07.2019 «Первый бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в СГК
04.04.2019 «Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group
02.04.2019 «Спецэнерготранс» внедрил систему бюджетного планирования на базе IBS «Планета»
19.02.2019 «КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan
24.12.2018 Банк «Открытие» перешел на новую систему бюджетирования и закупок
08.10.2018 «Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP
02.07.2018 «КОРУС Консалтинг» модернизирует бюджетирование «Инвитро» с помощью платформы Anaplan
28.06.2018 «КОРУС Консалтинг» автоматизировал бюджетирование в ГК AsstrA
21.03.2018 «Форсайт» представила ПО для оптимизации планирования и финансовых результатов
21.03.2018 «Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией
27.02.2018 IBS построит систему бюджетирования в «Спецэнерготрансе» на платформе «Планета»
05.12.2017 «АйТи Капитал» автоматизировала бюджетное планирование и контроль в «Бинбанке»
20.02.2017 «Норникель» вместе с IBM развивает систему бюджетного планирования
12.01.2017 CorpSoft24 внедрила систему бюджетного управления в «Русклимате»
23.12.2016 «Сапран» внедрил систему годового бизнес-планирования в «Уралхиме»
13.12.2016 «Банк Эсхата» внедрил систему бюджетного управления на базе SAP BPC
23.11.2016 Navicon автоматизировал бюджетирование в Каспийском трубопроводном консорциуме
18.11.2016 «Автоваз» оптимизировал финансовое планирование и контроль за затратами с помощью решения «1С»
11.11.2016 Tele2 внедрил систему бюджетирования на базе SAP BPC
11.10.2016 Система «Бюджетное планирование» Минфина России мигрировала в федеральный ЦОД без остановок в работе
25.08.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning в «дочке» корпорации «Иркут»

Публикаций - 1533, упоминаний - 2020

Бюджетирование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7091 287
1С-ИжТиСи 6405 279
Oracle Corporation 6346 219
SAP SE 4926 176
Microsoft Corporation 23616 158
Инталев - Intalev 275 126
IBM - International Business Machines Corp 9219 118
Корус Консалтинг ГК 1080 108
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1836 66
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 656 47
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 42
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1542 41
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 322 38
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 540 35
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 34
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6324 32
GMCS 346 32
Ростелеком - Связьинвест 1704 31
SAP CIS - САП СНГ 837 31
Прогноз 1667 30
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 125 28
1С-Рарус 807 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8108 28
Directum - Директум 920 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9625 26
Navicon - Навикон 266 25
Ланит - Норбит - Norbit 301 24
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 440 22
Галактика - Корпорация 1417 22
HP Inc. 5568 20
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 289 20
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 20
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 593 19
Парус Корпорация 532 19
SAS Institute 913 19
VMware 2159 18
Diasoft - Диасофт 611 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1360 18
ФОРС - Центр разработки 563 18
Ситроникс - Sitronics 1087 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5923 43
НСПК - Национальная система платежных карт 623 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 24
Газпром ПАО 1168 24
Альфа-Банк 1608 22
РЖД - Российские железные дороги 1645 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2435 22
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 21
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 422 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6663 16
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 16
ГПБ - Газпромбанк 948 16
X5 Group 833 15
Почта России ПАО 2018 15
ВТБ - ВТБ24 660 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 13
Открытие ФК - Росгосстрах 296 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод 388 11
АльфаСтрахование СГ 272 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1867 11
Газпром нефть 507 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 335 10
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 10
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 149 9
Интер РАО ЕЭС ПАО 307 9
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 281 9
Связной ГК 1342 9
Славнефть НГК 49 9
Ростех - Вертолеты России 157 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 906 8
Россети Ленэнерго 2365 8
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 154 8
ПГК - Первая грузовая компания 140 8
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 198 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 364 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 575 8
ПСБ - Промсвязьбанк 743 8
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 337 8
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18246 122
Федеральное казначейство России 1566 120
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 48
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9293 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3761 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1682 34
Президент Российской Федерации 3760 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2449 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2456 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1576 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1256 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1211 11
Правительство Москвы 2061 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2943 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3020 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2438 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1434 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2847 8
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 401 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2037 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3080 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 7
Администрация Президента РФ 984 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1333 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1890 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1057 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2373 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 284 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1081 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 5
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 447 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
АРБ - Ассоциация российских банков 207 2
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами 1 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Международная академия связи - МАС 37 1
Союзроссахар - Союз сахаропроизводителей России 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 255 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
Лига содействия оборонным предприятиям 5 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 90 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
Демократическая политическая партия США 117 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 80 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2585 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1800 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 52 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26275 925
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54105 651
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8094 327
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5250 309
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10980 231
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11502 210
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3708 197
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79768 195
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10169 175
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2527 165
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39721 143
Управление финансами - Financial management 568 142
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5589 136
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13358 125
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 456 122
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12374 122
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17530 121
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9297 118
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8228 117
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17455 115
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26138 107
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 2036 99
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8401 96
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10322 88
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1381 87
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11058 84
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9624 83
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4364 71
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 1921 68
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17775 66
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13667 62
Управляемость - Manageability 1600 62
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5202 54
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5552 53
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 4922 52
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 591 49
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1502 48
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2916 47
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3809 47
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11737 47
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6622 281
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1983 130
Microsoft Office 3472 119
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 110
Oracle Hyperion Planning 118 91
Oracle Hyperion 224 89
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 88
Microsoft Windows 2000 12731 83
Microsoft Office Excel 952 74
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 389 59
Microsoft Dynamics 1171 59
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 53
1С:Бухгалтерия 855 53
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 812 51
Oracle E-Business Suite - OEBS 562 50
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 55 43
Microsoft SQL Server 1484 40
Инталев Корпоративные финансы 46 36
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 54 35
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2937 35
Infor - Extensity MP - Performance Management 42 32
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 200 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4189 25
1С:ERP Управление предприятием 337 24
Инталев Корпоративный менеджмент 46 24
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 23
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 23
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 42 23
Age of Kings 3451 21
Microsoft Windows 14550 20
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 197 19
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 170 19
Linux OS 8357 18
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 406 18
1С:Управление Холдингом 117 17
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 174 17
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 463 16
Oracle Hyperion Financial Management 43 16
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 79 15
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 54 15
Медведев Дмитрий 1634 13
Путин Владимир 2763 11
Никифоров Николай 1172 11
Сафронов Сергей 15 10
Семенов Александр 99 8
Толкачева Екатерина 43 8
Слиньков Дмитрий 17 8
Пантелеев Илья 25 8
Носков Константин 230 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 7
Юрченко Евгений 132 6
Пономарев Илья 71 6
Тепляков Всеволод 7 6
Прозоровский Василий 40 6
Муромец Юлия 28 6
Рудычева Наталья 91 6
Широких Алексей 71 6
Забузова Елена 8 6
Шадаев Максут 656 6
Нуралиев Борис 270 6
Щеголев Игорь 691 6
Левиков Антон 68 6
Сотин Денис 147 5
Фомичев Андрей 69 5
Рейман Леонид 1032 5
Аншина Марина 78 5
Гуральников Сергей 164 5
Голубицкий Богдан 12 5
Шубин Антон 7 5
Макарова Юлия 7 5
Урьяс Вадим 83 5
Макаров Станислав 117 5
Шаров Владимир 32 5
Педоренко Андрей 42 5
Аитов Тимур 197 5
Коптелов Андрей 101 5
Лихарев Сергей 25 5
Савченко Виктор 30 5
Серова Елена 319 5
Смирнова Людмила 11 5
Россия - РФ - Российская федерация 124400 840
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39710 226
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13248 174
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15269 101
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50387 93
Казахстан - Республика 4928 58
Европа 21428 57
Украина 7312 56
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17195 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1005 44
Европа Восточная 3004 34
Германия - Федеративная Республика 12128 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13012 31
Россия - СФО - Новосибирск 3752 29
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1434 29
Россия - УФО - Екатеринбург 3358 27
Беларусь - Белоруссия 4364 27
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2632 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6359 23
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1334 20
Россия - Сибирь 2146 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2680 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2347 18
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1299 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15237 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 1578 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2878 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2532 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2394 15
Земля - планета Солнечной системы 9822 14
Япония 13001 13
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1168 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2045 12
Узбекистан - Республика 1445 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2400 12
Россия - УФО - Тюменская область 968 12
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1220 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1443 11
Канада 4718 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42559 810
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5241 315
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6942 279
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42325 262
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20865 192
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2709 152
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10930 141
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1477 141
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10619 140
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2199 137
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 660 136
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14257 136
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15280 124
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24533 109
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4981 99
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4715 96
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9380 87
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1172 84
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4215 82
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5577 82
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1142 74
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5464 73
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2498 73
Страхование - Страховое дело - Insurance 5216 67
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5049 67
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6171 63
Кредитование - Сrediting - Заём 5916 59
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4563 58
Финансовые показатели 2090 57
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4242 55
Логистика сбытовая - Сбыт 2226 54
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2035 51
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1832 51
Энергетика - Energy - Energetically 4415 47
БДДС - бюджет движения денежных средств 70 46
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6485 46
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 447 45
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2610 44
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8405 42
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8935 41
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11021 28
TAdviser - Центр выбора технологий 309 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 807 5
91Mobiles 1713 5
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 5
Forbes - Форбс 641 3
Ведомости 579 3
Прайм - Агентство экономической информации 858 3
InformationWeek 234 2
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 24 2
Банки.ру - Banki.ru 52 2
Fortune 208 2
Nextgov 22 2
23ABC News 167 2
Открытые системы ИД 173 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 678 2
NYT - The New York Times 1003 2
DailyTech 96 1
Вебпланета 4 1
9to5Mac 149 1
Der Spiegel 145 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Independent Media - Индепендент Медиа 17 1
Marie Claire 8 1
ТАСС Телеком 38 1
AppleInsider 386 1
ComNews - Медиа-бизнес 96 1
AP - Associated Press 1994 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 72 1
9to5Google 85 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1277 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 1
Bloomberg 1121 1
FT - Financial Times 1174 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7502 66
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2251 39
Gartner - Гартнер 3485 34
IDC - International Data Corporation 4855 30
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 9
Forrester Research 812 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 534 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 267 5
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 4
Fortune Global 100 139 4
Fortune Global 500 283 3
CNews Инновация года - награда 73 2
CNews Рынок ИТ-услуг 115 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 50 2
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 37 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
Интерфакс-100 18 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
CNews Мишень 160 1
S&P - Standard and Poor’s 483 1
Market Research Future 6 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 27 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 7 1
Vanson Bourne 48 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 1
Mordor Intelligence 19 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
Frost & Sullivan 201 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
Juniper Research 505 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 12
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 8
РАН - Российская академия наук 1808 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 175 4
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 61 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 134 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 220 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 338 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1296 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 301 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 88 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 34 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 488 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 70 2
МЭИ - Московский энергетический институт 93 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 70 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 668 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 46 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 34 2
Школа новых технологий 19 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
Минобороны РФ - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет Министерства обороны Российской Федерации 2 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 36 1
AAP - American Academy of Pediatric - Американская Академия Педиатрии 4 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова 4 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11730 43
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1808 19
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2101 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 876 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 994 6
CNews AWARDS - награда 414 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 3
IBM Cognos LIVE Conference 4 3
День молодёжи - 27 июня 696 3
Oracle AppsForum 23 2
Docflow 133 2
SAP Forum 31 2
ИнфоКом 86 1
Directum Открытые бизнес-дни 8 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 1
Banking Tech Awards 2 1
ERP-Диалоги 3 1
Международный женский день - 8 марта 282 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
Navicon DataTalks 2 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 226 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 13 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 19 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
CNews Баттл 49 1
CeBIT 461 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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