Индексная книга CNews*
Бюджетирование Системы бюджетного управления Технологии оперативного управления и бюджетирования Бюджетное планирование План-фактный анализ
Публикаций - 1533, упоминаний - 2020
Бюджетирование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1634 13
|Путин Владимир 2763 11
|Никифоров Николай 1172 11
|Сафронов Сергей 15 10
|Семенов Александр 99 8
|Толкачева Екатерина 43 8
|Слиньков Дмитрий 17 8
|Пантелеев Илья 25 8
|Носков Константин 230 7
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 7
|Юрченко Евгений 132 6
|Пономарев Илья 71 6
|Тепляков Всеволод 7 6
|Прозоровский Василий 40 6
|Муромец Юлия 28 6
|Рудычева Наталья 91 6
|Широких Алексей 71 6
|Забузова Елена 8 6
|Шадаев Максут 656 6
|Нуралиев Борис 270 6
|Щеголев Игорь 691 6
|Левиков Антон 68 6
|Сотин Денис 147 5
|Фомичев Андрей 69 5
|Рейман Леонид 1032 5
|Аншина Марина 78 5
|Гуральников Сергей 164 5
|Голубицкий Богдан 12 5
|Шубин Антон 7 5
|Макарова Юлия 7 5
|Урьяс Вадим 83 5
|Макаров Станислав 117 5
|Шаров Владимир 32 5
|Педоренко Андрей 42 5
|Аитов Тимур 197 5
|Коптелов Андрей 101 5
|Лихарев Сергей 25 5
|Савченко Виктор 30 5
|Серова Елена 319 5
|Смирнова Людмила 11 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.