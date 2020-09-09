Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Прайм груп» присоединилась к партнерской сети «Форсайт+»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Форсайт» и «Прайм груп» объявили о заключении партнерского соглашения. Основная цель сотрудничества – создание на базе программных продуктов «Форсайта» полнофункциональных решений для системной цифровой трансформации бизнеса, госучреждений, финансовых организаций.

Сотрудничество с «Форсайтом» позволит компании «Прайм груп» предложить заказчикам импортозамещающие решения с широкой функциональностью и возможностью тиражирования в рамках крупных проектов, а также предоставить выгодные условия технической поддержки со стороны российского вендора.

«Партнерство с компанией «Форсайт» – перспективный путь развития, который позволит в сжатые сроки обеспечить заказчиков современными отечественными программными решениями в области аналитики данных, бюджетирования, формирования управленческой отчетности, управления инвестиционными проектами, в том числе с возможностью удаленной работы пользователей, что особенно актуально в текущей ситуации», – отмечает Максим Лукичев, генеральный директор компании «Прайм груп».

«Мы, как российский разработчик софта, сегодня сфокусированы на предоставлении предприятиям и организациям возможности быстрого внедрения проверенных технологий для цифровизации и организации удаленной работы. Сотрудничая с компанией «Прайм груп», мы можем охватить более широкий спектр заказчиков, благодаря серьезным компетенциям и богатому опыту нашего нового партнера», – сказал Андрей Локоть, коммерческий директор компании «Форсайт».

Другие материалы рубрики

Минкомсвязи обязали вернуть в Реестр отечественного ПО изгнанный оттуда офисный пакет с «нечестным» кодом

Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег

«Ростех» строит российского «убийцу» Zoom

У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены

«Мой офис» и Merlion выпустили решение для отправки чиновников на удаленку

РЖД выбирают между «1С» и «Галактикой», чтобы лучше конкурировать с автомобилями

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Всё в одном: топ-8 лучших моноблоков

Самые выгодные принтеры и МФУ: выбор ZOOM

Лучшие саундбары для телевизора: хиты продаж 2020 года

9 лучших приложений для обработки фото на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее

Синтетические мышцы на роботах заживают за секунду

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"