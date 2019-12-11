Poly представила гарнитуры Poly EncorePro и аудиопроцессоры MDA 500QD

Plantronics («Poly» — ранее Plantronics и Polycom) представила гарнитуру EncorePro 300 и аудиопроцессор MDA 500QD Series. Эти устройства станут частью портфолио голосовых и видеорешений от Poly, призванных обеспечить потребности современных контактных центров и, как следствие, повысить уровень обслуживания потребителей.

Согласно недавнему исследованию Nemertes, в 55% случаев звонки пользователей в службу поддержки, начавшиеся с использования сервиса самообслуживания, в итоге переводятся на операторов контактного центра. Это доказывает, что применение надежных гарнитур и инструментов коммуникации в облаке всё еще важнее, чем использование чат-ботов. А значит, работа операторов колл-центров и их супервизоров более чем когда-либо зависит от надежных технологий и аудиоустройств, позволяющих четко слышать пользователей в процессе решения их проблем.

«Растущие потребительские ожидания, постоянно работающие точки контакта в социальных сетях и тренд на прозрачность — всё это способствует росту потребности в надежных инструментах коммуникации для контактных центров, — сказал Сергей Хомяков, генеральный директор Poly по России и СНГ. — Наше портфолио пополнилось моделями EncorePro 300 и MDA 500QD, дающими гибкость и свободу, столь необходимые контактным центрам для четкого и эффективного решения задач, успешной работы и обеспечения удовлетворенности потребителей».

Семейство гарнитур Poly EncorePro обеспечивает кристально чистое аудио, комфорт и длительный срок службы. Устройства EncorePro славятся этим много лет. Гарнитура EncorePro 300 — устройство начального уровня в семействе EncorePro, включающем также модели EncorePro 500 Series и EncorePro 700. Линейка EncorePro обеспечивает широкие возможности функционала и полностью интегрированного аудио.

Аудиопроцессор MDA 500QD Series разработан для организаций, которые переносят свой контактный центр в облако. Аудиопроцессоры позволяют пользователям контактного центра подключаться либо со стационарного телефона, либо с ПК/Mac, чтобы обеспечить определенный уровень гибкости для ситуаций, когда может потребоваться использовать аудио с ПК и стационарного телефона одновременно. Аудиопроцессор MDA 500QD Series также обеспечивает аналитику для оптимизации каждого звонка и поддерживает колл-центры на любой стадии перехода в облако.

«Современные службы поддержки клиентов нуждаются в гораздо более образованных и квалифицированных сотрудниках, чем раньше. Они должны быть в состоянии решать сложные, конфиденциальные и персонализированные проблемы, которые чат-боты и базы знаний решить не смогут. Качество обслуживания клиентов становится жизненно важным для успешного бизнеса, и в результате растет потребность в совершенствовании набора разнообразных инструментов, помогающих операторам четко и эффективно общаться с потребителями», — отметил Сергей Хомяков. Он также уточнил, что, согласно данным недавнего исследования Nemertes среди более чем 500 компаний, 70% успешных компаний нанимают более квалифицированных операторов и повышают уровень компенсации на 28%.