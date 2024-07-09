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МТС обеспечит новосибирцев интеллектуальным учетом электроэнергии

МТС обеспечила интеллектуальной системой учета электроэнергии «Новосибирскэнергосбыт». Платформу создали на базе облачной инфраструктуры МТС. В течение трех лет МТС установит и обеспечит эксплуатацию 86,4 тыс. интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах Новосибирской области, впервые на рынке выступив оператором передачи данных для ресурсоснабжающей организации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

АО «Новосибирскэнергосбыт» внедряет интеллектуальную систему учета (ИСУ) в облаке МТС, которая автоматизирует учет электроэнергии для своих абонентов. В рамках проекта, стоимость которого составит около 1,5 млрд руб., МТС осуществит один из крупнейших проектов в России по цифровизации энергетики региона — поставку, монтаж и обслуживание новых «умных» приборов учета взамен неисправных, с истекающим сроком межповерочного интервала, а также во вновь построенных многоквартирных домах Новосибирска и области. В рамках проекта будут использовать «умные» устройства российского производства.

IoT-системы для «Новосибирскэнергосбыт» займутся инженеры МТС. После установки каждый счетчик интегрируют в IoT-платформу учета и дистанционного управления энергоресурсами. Решение показывает состояние электросчетчиков в режиме реального времени, позволяет задавать параметры их опроса, получать и передавать данные с них в биллинговую систему «Новосибирскэнергосбыта». МТС гарантирует эксплуатацию системы в течение 10 лет после установки программно-аппаратного комплекса.

Для связи каждого IoT-устройства разработчики используют энергоэффективную связь для интернета вещей новейшего стандарта NB-IoT. МТС обладает крупнейшей масштабируемой сетью NB-IoT в России, которая развернута в более чем 80 регионах. ЦУ сети улучшенная проникаюущеая способность, это обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах и цокольных этажах зданий. Кроме того, объем трафика передаваемых данных существенно ниже, чем у аналогичных решений на рынке, что позволяет снизить затраты на эксплуатацию системы учета.

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«Для «Новосибирскэнергосбыта» МТС создаст законченную автоматизированную систему, куда войдут программное обеспечение, приборы учета, сеть передачи данных и ЦОДы. Также мы берем на себя сервисные работы по монтажу и эксплуатации. Интеллектуальный учет сделает максимально прозрачным процесс начисления коммунальных платежей и обеспечит онлайн-контроль работоспособности устройств, это оптимизирует процессы и сократит издержки на снятие показаний», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Интеллектуальный учет избавит жильцов многоквартирных домов от необходимости передавать показания электросчетчиков, поможет снизить расходы на общедомовые нужды и пресечь возможные незаконные подключения», — отметил заместитель генерального директора – технический директор «Новосибирскэнергосбыт» Александр Михайлишин.

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