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Sitronics Group внедрит в Новосибирске интеллектуальную систему учета электроэнергии

Многопрофильный ИТ-разработчик Sitronics Group установит в многоквартирных домах (МКД) более 9,6 тыс. интеллектуальных приборов учета (ПУ) и подключит к сети около 20 тыс. устройств в новостройках. ПУ будут передавать данные в реальном времени в IoT-платформу, что позволит ресурсоснабжающей организации обеспечить онлайн-контроль работоспособности устройств, сокращение издержек на снятие показаний, отключение недобросовестных потребителей, а также сократит расходы жителей многоквартирных домов (МКД) на оплату общедомовых нужд.

«Новосибирскэнергосбыт» в рамках исполнения федерального законодательства внедряет интеллектуальную систему учета (ИСУ), которая автоматизирует учёт электроэнергии и исключит ряд ручных действий потребителей и компании.

Созданием IoT-системы займутся инженеры Sitronics Group (входит в АФК «Система»). После установки каждый счетчик интегрируют в IoT-платформу учета и дистанционного управления энергоресурсами. Решение показывает актуальное состояние электросчётчиков, позволяет задавать параметры их опроса, получать и передавать данных с них в биллинговую систему «Новосибирскэнергосбыта». Для связи каждого IoT-устройства разработчики построят сеть стандарта LoRaWAN для передачи данных.

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«Sitronics Group является победителем конкурсной процедуры на создание ИСУ АО «Новосибирскэнергосбыт» и должны разработать платформу интеллектуального учёта, до конца 2023 г. установить порядка 10 тыс. новых умных приборов учёта взамен неисправных и с истекающим сроком межповерочного интервала, а также подключить к ней 30 тыс. приборов учёта, в том числе установленных во вновь построенных МКД. Интеллектуальный учет может снизить расходы потребителей на общедомовые нужды, сделать процесс начисления коммунальных платежей максимально прозрачным, поможет пресечь незаконные подключения», – сказал заместитель генерального директора – технический директор компании Александр Михайлишин.

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