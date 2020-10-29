Какие тенденции цифровой трансформации ожидать в 2021 году

Журнал Forbes рассказал о самых перспективных тенденциях, которые, судя по всему, будут формировать облик ИТ-отрасли не только в 2021 г., но и гораздо дольше. Это быстрая и качественная связь 5G, рост спроса на платформы клиентских данных, гибридные облака и изменение стратегии и подходов к кибербезопасности в условиях пандемии.

Мобильная связь 5G, наконец, станет массовым явлением

Мы слышим о преимуществах 5G уже много лет, но только в этом году удаленная работа, видеоконференции и цифровое сотрудничество стали важнейшими составляющими деловой активности. Наша зависимость от телефонов, планшетов и других устройств, в том числе постоянно растущего количества датчиков Интернета вещей, подчеркивает необходимость создания «многополосной супермагистрали» для быстрой и качественной связи, роль которой отведена технологиям 5G. Операторы, судя по всему, готовы быстро реагировать на указанный спрос.

Взрывной рост спроса на CDP

Платформы клиентских данных (Customer Data Platforms, CDP) активно стали развиваться в 2020 г, но это, похоже, только начало. Дело в том, что фрагментированные данные из нескольких источников, зачастую трудно свести воедино и еще сложнее выделить из огромного массива разрозненных сведений, действительно ценную информацию. По оценкам IBM, так называемые «неверные данные» (bad data) только в США увеличивают издержки компаний примерно на 3 трлн долларов в год. Поэтому решение указанной проблемы является приоритетом для организаций любого размера, а CDP помогают собирать данные из всех доступных источников, систематизируя их и делая доступными для всех специалистов, кому они нужны.

При обеспечении кибербезопасности компаниям необходимо укреплять свои сети, а также расширять их до уровня домашних сетей и мобильных устройств сотрудников, работающих на удаленке

Гибридные облака побеждают в корпоративном сегменте

Предприятия все больше переходят на гибридную облачную инфраструктуру. От приложений SaaS и локальных решений до сочетания общедоступных и частных облаков — стратегии гибридных инфраструктур помогают организациям найти технологический баланс. За последний год рынок стал свидетелем масштабных инвестиций в гибридные решения от ведущих игроков сегмента публичных облачных сервисов, таких как AWS, Microsoft, Google, IBM, Oracle. Большие средства в развитие платформ также вкладывают и производители программно-аппаратных решений, такие как HPE, Dell EMC, Cisco — в основном, речь идет о создании инструментов, которые упрощают взаимодействие между локальными центрами обработки данных и облаками внешних операторов.

Изменения отношения компаний к публичным облакам привели Hewlett Packard Enterprise к необходимости разработки комбинированного решения, при этом HPE понимает, что для массового внедрения процедуры для конечных пользователей должны быть универсальны независимо от местоположения приложений, а сами приложения – легки в развертывании и контроле со стороны администраторов ИТ. Портал HPE Greenlake Сentral дает возможность управления услугами и мониторинга пользователей по 40 различным параметрам, тем самым сокращает срок реакции на изменения в бизнесе. Все это доступно в HPE GreenLake — моделе потребления «всё как сервис»

Кибербезопасность в приоритете

Кибербезопасность никогда не теряла своей актуальности, а в связи с пандемией она стала еще более важной. Хакеры в условиях пандемии коронавируса усилили атаки на предприятия по всему миру. Только с января по апрель 2020 г. наблюдался рост кибератак в банковской сфере на 238%, количество атак на облачные платформы выросло на 600%. Компаниям необходимо укреплять свои сети и модернизировать стратегии кибербезопасности, а также расширять их до уровня домашних сетей и мобильных устройств сотрудников, работающих из дома.

Конфиденциальность во главе угла

В контексте обеспечения кибербезопасности, особенно когда речь идет о процессе обмена или обработки критически-важной деловой информации, ключевую роль играют технологии шифрования. В нынешних условиях они должны охватывать не только хранилища данных и сетевые каналы, но и сами вычисления. Таким образом, создаются дополнительные уровни безопасности для конфиденциальной информации. Google, Microsoft, IBM, Alibaba и VMware помогают разрабатывать новые протоколы и передовые методы в данной сфере в рамках Консорциума конфиденциальных вычислений. Технология все еще находится в самом начале своего развития, но она должна стать мейнстримом в 2021 г.