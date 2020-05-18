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«Крок» объявила итоги первого квартала 2020 и 2019 года

Бизнес Финансовые результаты Маркет
, Текст: Владимир Бахур

«Крок» объявила итоги финансовой и операционной деятельности за 15 месяцев: 2019 год и первый квартал 2020. С января по март 2020 года компания увеличила выручку на 37% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За первый квартал на 11% выросло количество клиентов (496 действующих заказчиков), на 19% — проектов компании (1069 действующих проектов). Средний чек по проекту вырос на 16%.

Самым бурно растущим направлением в 1 квартале 2020 стала вычислительная инфраструктура: рост на 22% к 4 кварталу 2019, доля в выручке в первом квартале 2020 составила 17%. Положительная динамика продиктована трендом на интеллектуальную обработку данных – одно из приоритетных направлений разработки и внедрения технологий в России. В 2019 году почти половина расходов на внедрение технологий ИИ (49%) пришлась на приобретение вычислительных мощностей для хранения и обработки больших данных.

Цель большинства проектов в этой категории – улучшение клиентского опыта за счет всестороннего анализа потребительского поведения и персонифицированных коммуникаций, а также повышение эффективности и прозрачности бизнеса. Компании постоянно ищут новые точки для роста, тестируют новые сценария развития, регулируют приоритеты развития и еще быстрее, чем до пандемии, реагируют на рыночные изменения. Для этого компании используют весь стек технологий, направленных на работу с данными и бизнес-процессами.

В первом квартале 2020 самый бурный рост в отраслевом разрезе пришелся на энергетическую отрасль — 87%; торговые компании — 27%; финансовый сектор — 26%.

В связи с пандемией изменились потребности рынка. В первом квартале 2020 резкий рост пришелся на вычислительную инфраструктуру, коммуникационные платформы, обеспечение информационной безопасности. Увеличился спрос на роботизацию бизнес-процессов (RPA и BPM) и системы удаленного электронного документооборота.

«Последствия пандемии неминуемо подстегнут развитие технологий: в особенности облачный сегмент, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, будут все более востребованы решения на основе искусственного интеллекта и больших данных. Начало этого тренда мы уже видим по результатам первого квартала 2020. Изоляция показала всем, что массовая миграция бизнеса в онлайн — естественный процесс эволюции. И надо сказать, компании в основном справились с первым этапом этого перехода, но впереди еще очень много работы. Сейчас все более-менее адаптировались к текущим условиям, и бизнесу нужны инструменты, которые позволят плавно выйти уже не из офиса, а из кризисного пике. При этом стало понятно, что докризисные бизнес-модели и модели угроз не включали подобные риски, и по большому счету все антикризисные планы будут пересмотрены. Будет пересмотрена и логистика, так как глобализация в контексте кризиса сыграла дурную шутку с производством. Цифровизация общества получит новый толчок, и не только в медицине. Наша компания анонсировала портфель решений для посткризисного периода, позволяющий нашим клиентам быстрее набрать конкурентные преимущества и перейти к росту», — отметил Борис Бобровников, основатель и генеральный директор ИТ-компании «Крок».

Для помощи компаниям в экстренном переводе сотрудников в дистанционный формат, 23 марта «Крок» представил портфель из двух десятков экспресс-решений, способных удовлетворить всем потребностям бизнеса вне зависимости от размера и отраслевой специфики. 8 мая «Крок» выпустил портфель антикризисных решений, которые призваны обеспечить постепенный выход из бизнес-изоляции, оптимизировать инвестиции с помощью ИТ и гарантировать устойчивость процессов при любом сценарии развития событий: будь то сохранение, диверсификация или рост.

По итогам 2019 года выручка «Крок» составила 30 670 млн. рублей, что на 1,2% больше аналогичного показателя предыдущего 2018 года. В 2019 году увеличилось и общее количество клиентов компании — на 15%, составив 768 групп заказчиков; и количество проектов — на 7%, составив 2530. Количество клиентов с высоким LTV (Lifetime Value) увеличилось до 380, а выручка по ним выросла на 19%.

Важным результатом 2019 стало расширение географии присутствия «Крок» как на территории РФ, так и за рубежом. С прошлого года компания работает в 342 городах (рост на 13%) и в 82 из 85 российских регионов (рост на 8%). В международный контур добавлены еще три страны: Беларусь, Хорватия, Израиль.

Отраслевые направления «Крок» также показали в 2019 положительные результаты. Все отрасли, на которых специализируется компания, выросли в процентном соотношении от 9 до 65%, подтвердив эффективность реализации стратегических планов компании по развитию и углублению отраслевой экспертизы.

В 2019 самыми стремительно растущими направлениями бизнеса «Крок» стали вычислительная инфраструктура — рост на 32%; сетевые решения — рост на 19,5%; разработка ПО — рост на 18%; информационная безопасность — рост на 55%; мультимедийные системы — рост на 61,5%; инфраструктурные решения — рост на 29%; унифицированные коммуникации — рост на 62%, цифровое производство — рост на 84%.

С начала 2018 года в «Крок» идет цифровая трансформация компании. В 2019 году ее ключевыми результатами стали разработка нового позиционирования; трансформация департамента продаж: развитие отраслевой экспертизы, запуск программы лояльности для ключевых заказчиков, запуск новых моделей продаж; повышение операционной эффективности за счет глубокого перестроения внутренних процессов, повышения прозрачности и прогнозируемости доступных ресурсов и компетенций, запуск новых цифровых инструментов управления компанией; развитие экосистемы суббрендов компании; развитие экосистемы партнеров для быстрого масштабирования бизнеса и привлечения уникальных компетенций; актуализация стратегического портфеля решений на основе потребностей рынка, регулярной обратной связи от клиентов и партнеров.

Год назад «Крок» анонсировал новое позиционирование компании. Исходя из него весь бизнес разделился на 5 основных фокусов: классического бизнеса «Крок» — (проектных решений), процессного бизнеса — (услуг публичного облака «Крок», XaaS и SaaS), прорывных технологий — (блокчейн, Big Data, VR/AR, искусственный интеллект, машинное обучение, IoT, BIM, «умный» город, машинное зрение, чат-боты, роботизация и др.), консалтинговой экспертизы, а также продуктов и тиражируемых решений.

По итогам 2019 года наиболее значительный рост показало продуктовое направление — увеличение в 3 раза, консалтинг — в 2 раза, сервисное направление выросло на 12% за год, digital — на 2,4%.

В 2020 году «Крок» продолжил структурирование и уточнение стратегического портфеля решений, исходя из актуальных потребностей ИТ-рынка. Теперь, направления компании сгруппированы в три кластера: бизнес-решения, инфраструктурные решения, инженерные и мультимедийные системы. Относительно этой классификации, результаты по итогам 2019 года выглядят следующим образом: бизнес-решения — рост на 16,5%; инфраструктурные решения — рост на 7,5%; инженерные и мультимедийные системы — снижение на 31% за счет сокращения объемов общестроительных работ.

По результатам 2020 года «Крок» прогнозирует дальнейший рост среднегодовой выручки за счет разворота стратегического портфеля решений к рыночным реалиям, увеличения на 25% количества проектов за счет услуг и управляемых сервисов.

В 2020 компания планирует выход на новые рынки сбыта, а также углубление отраслевой специализации, в том числе в новых регионах присутствия по всему миру. Стратегическими драйверами года станут расширение и тиражирование экспертизы и методологии цифровой трансформации, а стимулирование программ импортозамещения технологических продуктов и ПО ускорит развитие направления разработки программного обеспечения и направления «Цифровое производство».

Также в планах повышение производительности труда: рост удельной выручки на человека на 10%, формирование экосистемы ресурсов и компетенций: соблюдения SLA по выделению ресурсов требуемой квалификации и работы с талантами.

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