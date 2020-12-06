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Все стремятся в облака — глобальные тенденции отрасли XaaS на ближайшие 5 лет

HPE

Аналитическая компания IMARC Group выпустила отчет, посвященный глобальным тенденциям рынка XaaS (Anything-as-a-Service). Согласно обнародованным данным этот сегмент рос в среднем на 26% в течение 2014-2019 гг. и высокие темпы развития сохранятся как минимум до 2025 г.

Облака и цифровая трансформация

Термин XaaS (Anything as a Service, «всё как услуга») — это собирательное название для всех типов публичных облачных сервисов. Сюда входят IaaS, PaaS, SaaS и все другие типы вычислений и приложений с приставкой «as a service». По данным исследования IMARC Group, этот сегмент мирового ИТ-рынка по итогам прошлого года достиг показателя в $115 млрд. Таким образом, среднегодовой рост в период 2015-2019 гг. составил 26%. При этом, по оценкам IMARC Group, глобальный рынок XaaS будет демонстрировать уверенный рост в течение следующих пяти лет.

Такие факторы, как растущее распространение облачного мониторинга и потребности в масштабируемых услугах хранения, входят в число ключевых факторов, определяющих будущее глобального рынка XaaS. Организации по всему миру осуществляют преобразования своих ИТ-инфраструктур в рамках цифровой трансформации. Это, в свою очередь, ведет к росту объемов корпоративных данных и увеличению потребности в гибких и масштабируемых облачных сервисах. При этом облачные хранилища обеспечивают эффективный и экономичный способ хранения и обработки данных.

Факторы роста рынка XaaS

Кроме того, ожидается, что снижение стоимости услуг по подписке с одновременным ростом пропускной способности каналов связи, окажет положительное влияние на рост рынка. Еще одним фактором, стимулирующим рынок XaaS, является виртуализация ИТ-решений, которая проникает более глубоко в инфраструктуры организаций. Речь, например, о виртуализации дата-центров (software define data center) или сетей передачи данных (software define network). Эти технологии дополняются балансировщиками нагрузки, средствами обнаружения вторжений и межсетевыми экранами, что также способствует росту рынка.

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Бизнес требует от рынка решений, которые не только закрывают его бизнес-потребности, но и позволяют экономить в текущих реалиях, в том числе, дают возможность платить только за потребляемые ресурсы

Фактором развития XaaS рынка так же является стремление клиентов получать не просто АПК (Аппаратно-программный комплекс), состоящий из множества компонентов, который может закрыть определенную задачу. Бизнесу важно получить полностью готовое, законченное решение, которое отвечало бы бизнес-требованиям и задачам компании, но при этом было финансово-эффективным, и не занимало собственные ресурсы по поддержанию и сопровождению. HPE Greenlake позволяет получить не только АПК по облачной модели финансирования, но и получить законченное бизнес-решение, которое будет соответствовать SLA компании.

Еще одним моментом, позитивно влияющим на рынок XaaS, стало широкое внедрение моделей удаленной работы из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции и ограничений, введенных правительствами многих стран. Помимо этого, XaaS прост в управлении, поскольку он заменяет традиционные сложные методы и обладает широкими возможностями настройки для поддержки мобильных сотрудников. В результате XaaS находит применение в таких секторах, как страхование, телекоммуникации, производство, здравоохранение, финансы и т.д.

К числу ведущих игроков на мировом рынке XaaS, аналитики IMARC Group отнесли такие компании как Amazon Web Services, Cisco, Google, IBM, Microsoft, Alcatel-Lucent, AT&T, Avaya, Big Switch Networks, CipherCloud, Commvault, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, McAfee, Juniper Networks, M5 Networks, NEC и некоторые другие.

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