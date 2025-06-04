ГК Softline и Yandex B2B Tech заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и бизнес-группа Yandex B2B Tech стали стратегическими партнерами. В рамках сотрудничества ГК Softline создаст центры компетенций по продуктам Yandex B2B Tech. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Команда Softline будет заниматься продажами, внедрением и поддержкой технологий Yandex B2B Tech в ряде направлений — облачные сервисы, анализ данных, информационная безопасность, машинное обучение, решения для совместной работы, корпоративный браузер. Соответствующее соглашение заключено в соответствии со стратегией группы компаний по развитию продуктов российских ИТ-производителей.

Партнерство ГК Softline и Yandex B2B Tech будет направлено на реализацию совместных проектов для заказчиков в разных регионах России. Стороны рассматривают потенциал для создания совместных решений на базе технологий «Яндекса» и внедрение сервисов ИИ в продукты компании SL Soft (входит в ГК Softline).

«Эффективная и удобная дистрибуция продуктов — ключевой приоритет Yandex B2B Tech как технологического вендора. Помочь в этом может опытный партнер, такой как ГК Softline. Команда Softline много лет сотрудничает с «Яндекс» по разным направлениям и сформировала глубокие компетенции по нашим бизнес-продуктам — Yandex Cloud, Яндекс 360, корпоративному браузеру и другим. Наличие партнера, который охватывает весь спектр наших технологий, значительно упрощает их внедрение: клиенты получают кросс-продуктовые решения без необходимости работать с множеством подрядчиков. Это ускоряет интеграцию и расширяет возможности наших заказчиков», — сказала Екатерина Звонкова, коммерческий директор Yandex B2B Tech.

«Мы рады видеть, как расширяется наше партнерство с «Яндексом», принося все больше пользы российскому бизнесу. Включение решений Yandex B2B Tech в наш продуктовый портфель откроет любым клиентам — от стартапов до корпораций — новые возможности для решения самых разнообразных задач. Заказчики получат сокращение затрат за счет предложения им специальных тарифов, а также готовые интеграции наших решений с сервисами «Яндекса» и приоритетную техподдержку. Важно отметить, что доступны разные модели предоставления сервисов Yandex B2B Tech: как в облаке (XaaS или через API), так и на собственных серверах (on-premise)», — отметил Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.