HPE представила платформу управления нового поколения

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о реализации полного портфеля решений от границы сети до облака по модели «как услуга» – запуске HPE GreenLake Central, передовой программной платформы, которая позволяет заказчикам работать со всеми своими приложениями и данными в облаке посредством операционной консоли, управляя всей гибридной ИТ-инфраструктурой и оптимизируя ее.

Президент и главный исполнительный директор HPE Антонио Нери представил HPE GreenLake Central сегодня во время своей презентации на HPE Discover More в Мюнхене.

Опираясь на положительные результаты HPE GreenLake, решения HPE в области ИТ «как услуга», HPE GreenLake Central упрощает, унифицирует и цифровизирует управление нагрузками в публичном и частном облаке, центре обработки данных (ЦОД) и на границе сети для заказчиков. Эта платформа позволяет им быстрее добиваться бизнес-результатов за счет снижения затрат и рисков, большей возможности выбора и повышенного контроля.

HPE GreenLake Central позволяет заказчикам преодолевать сложности, предоставляя им единую платформу управления всей гибридной ИТ-инфраструктурой и операционную консоль, с помощью которой можно руководить цифровой трансформацией и стимулировать ее – и все это доступно по модели «как услуга». Платформа дает заказчикам свободу выбирать, какие инструменты они хотят использовать для разработки приложений, где и как они хотят размещать свои рабочие нагрузки и данные, а также платить только за то, что они потребляют.

HPE GreenLake Central предоставляет внушительные возможности и преимущества, которые помогают сотрудникам любого уровня достигать лучших бизнес-результатов.

ИТ-директора (CIO): возвращают себе контроль над гибридной инфраструктурой организации благодаря единой панели управления и операционной консоли, которая наделяет их функциями сервис-брокера для всего бизнеса. ИТ-директора могут отслеживать действия и принимать решения по ряду KPI, включая те, что касаются безопасности, мощности, затрат, соблюдения нормативных требований и использования ресурсов. HPE GreenLake Central дает возможность самостоятельно управлять локальной средой и предоставляет ИТ-директорам беспрецедентный обзор и контроль, что позволит им сосредоточиться на разработке инноваций и стратегии и перейти от реагирования на изменения к управлению гибридной ИТ-инфраструктурой.

Разработчики: получают доступ к простой в использовании платформе с оплатой по мере потребления, которая позволяет им быстро писать, выпускать и развертывать код без необходимости беспокоиться о базовой инфраструктуре. Разработчики могут воспользоваться широким рядом инструментов и сервисов от HPE и ее партнеров на особой торговой площадке, что создает единую среду программирования, где они могут создавать приложения с повышенной скоростью.

Финансовые директора (CFO): обретает возможность видеть затраты на технологическое обеспечение в режиме реального времени по всей гибридной ИТ-инфраструктуре, возможность понять распределение затрат между пользователями, командами, подразделениями и средами: в публичном и частном облаке, ЦОДе и на границе сети. HPE GreenLake Central предоставляет финансовому отделу беспрецедентную прозрачность, позволяющую контролировать затраты и обеспечивать невыход проектов за пределы бюджета.

Юридический отдел, отдел нормативно-правового соответствия и отдел безопасности: получают возможность наблюдать за состоянием безопасности и организации управления по всей гибридной инфраструктуре. Пользователи могут выявлять риски благодаря панели KPI и принимать меры, используя более 1000 элементов управления, чтобы обеспечить соответствие корпоративным и отраслевым правилам. Выявлять и устранять риски и неполадки становится легче, а подробные отчеты позволяют значительно сократить время на проведение аудитов.

Все пользователи пользуются преимуществами стабильной работы нагрузок в любой среде, от границы сети до облака.

«HPE GreenLake Central – это революционная платформа, которая меняет правила игры в гибридных ИТ, – сказал Антонио Нери, президент и главный исполнительный директор HPE. – Благодаря этому решению любой пользователь в компании получает доступ к уникальной консоли, с которой он может помогать своей организации достигать внушительные бизнес-результаты. Теперь ИТ-директор может выполнять функции стратегического сервис-брокера, и любой может воспользоваться преимуществами стабильной работы в облаке, что обеспечит снижение затрат и рисков, большую возможность выбора, повышенные контроль, простоту и скорость».

В основе обновления лежит успех HPE GreenLake и стремление компании сделать весь свой портфель доступным по модели «как услуга» к 2022 году. HPE стала пионером современной модели ИТ «как услуга», и пока традиционные ИТ-вендоры пытаются воспроизвести это решение, уникальные услуги HPE GreenLake по учету, контролю затрат, уникально разработанное программное обеспечение, а также поддержка HPE Financial Services предлагают дифференцированное решение, с которым не могут сравниться конкуренты.

Сейчас HPE GreenLake является одним из самых быстрорастущих подразделений в HPE с более чем 740 заказчиками по всему миру, из которых 160 были привлечены только в этом году. Кроме того, HPE предоставляет уникальный доступ к решению своему партнерскому сообществу мирового уровня – в 2019 году канал обеспечил более чем 200% прирост заказов HPE GreenLake.

HPE GreenLake Central сейчас тестируется заказчиками и станет доступна всем пользователям HPE GreenLake к концу первого квартала финансового года HPE в 2020 году.