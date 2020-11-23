HPE и Wipro предоставят сервисы «ИТ как услуга» на базе HPE GreenLake

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о партнерстве с Wipro Limited, одним из крупнейших мировых поставщиков ИТ-услуг, лидером в области консалтинга и аутсорсинга бизнес-процессов. Компании намерены совместно предлагать набор решений для работы с гибридным облаком и инфраструктурой по модели «ИТ как услуга». Компания Wipro будет использовать HPE GreenLake в своем портфеле услуг, предлагая заказчикам гибкую, адаптивную и обеспечивающую единообразие облачных возможностей модель потребления ИТ по подписке с оплатой по факту использования. С ее помощью предприятия смогут ускорить процесс цифровой трансформации без крупных начальных капиталовложений и затрат на избыточные мощности, а также получить высокий уровень локального контроля, безопасности и соответствия требованиям.

Компании HPE и Wipro развивают сотрудничество на протяжении многих лет и предлагают решения по преобразованию рабочих мест и модернизации центров обработки данных для предприятий из различных отраслей по всему миру.

Пандемия COVID-19 вынудила компании пересмотреть и ускорить свои планы по цифровой трансформации, особенно в отношении создания гибридных рабочих мест для удаленной работы. Виртуальное рабочее место Wipro virtuadeskTM, которое доступно по модели «ИТ как услуга», в сочетании с HPE GreenLake обеспечит непрерывность бизнес-процессов и позволит обновить экосистему рабочего места с помощью надежного VDI-решения на базе искусственного интеллекта, аналитики и автоматизации. Совместное решение также предоставит высокую скорость и гибкость доступа к приложениям наряду с централизованным ИТ-управлением и индивидуальными планами аварийного восстановления, разработанными с учетом потребностей заказчика. В результате предприятия смогут управлять разнообразными нагрузками для создания высокопроизводительных виртуальных вычислительных сред с гибкими, интеллектуальными и современными рабочими пространствами. Совместное предложение было успешно протестировано у заказчиков из банковского сектора, сферы финансовых услуг, здравоохранения и страхования и позволило достичь отличных результатов: от безупречного пользовательского опыта до высокой операционной эффективности и повышения производительности.

«Динамика рабочего пространства постоянно меняется, и всё больше предприятий склоняются к созданию гибридной модели, – сказал Киран Десаи (Kiran Desai), старший вице-президент и директор по глобальному развитию облачных и инфраструктурных сервисов в Wipro Limited. – Набор решений Wipro для трансформации рабочего места с использованием HPE GreenLake позволит создать передовое цифровое рабочее место по моделе «ИТ как услуга». Мы будем использовать наши уникальные возможности для улучшения пользовательского опыта сотрудников и построения единого, интеллектуального, гибкого и отвечающего принципам устойчивого развития рабочего места, чтобы помочь компаниям достичь решающих результатов».

«Мы рады продолжить многолетнее партнерство с Wipro и помогать компаниям решать самые насущные проблемы по организации удаленной работы сотрудников, – сказал Кит Уайт (Keith White), старший вице-президент и руководитель подразделения HPE GreenLake Cloud Services, Hewlett Packard Enterprise. – В текущих реалиях, сложившихся на фоне COVID-19, заказчики все чаще пользуются широким портфелем решений HPE для развертывания безопасной инфраструктуры виртуальных рабочих мест, которая соответствовала бы конкретным сценариям использования или рабочим нагрузкам. Мы намерены и дальше совершенствовать наше совместное с Wipro решение, которое сочетает в себе преимущества динамичности и гибкости HPE GreenLake и высокий уровень безопасности и контроля локального развертывания».

Облачные сервисы HPE GreenLake предоставляют заказчикам мощную основу для цифровой трансформации с помощью гибкой платформы «ИТ как услуга», которая может работать локально в ЦОД заказчика, на границе сети или в ЦОД партнера в модели co-location. Облачные услуги HPE GreenLake сочетают в себе простоту и гибкость облака с соблюдением требований безопасности, высоким уровнем управления и производительности гибридной ИТ-инфраструктуры. HPE GreenLake предлагает широкий спектр облачных сервисов, которые ускоряют развитие инноваций, включая облачные сервисы для вычислений, в том числе высокопроизводительных, управления контейнерами, защиты данных, машинного обучения, построения сети, SAP HANA, управления данными, VDI и VM. HPE GreenLake является одним из самых быстрорастущих подразделений HPE с общей стоимостью контрактов более 4 миллиардов долларов США. У него более 700 продающих партнеров и более 1000 заказчиков из разных отраслей, включая компании из списка Fortune 500.