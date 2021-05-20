Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для Тele2

Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для телекоммуникационной компании Тele2. В течение 5 лет в облаке «Т1 Cloud» оператору связи будет предоставляться инфраструктура для размещения SAP HANA и бизнес-приложений SAP, а также базисная техническая поддержка систем SAP.

Облачный провайдер обладает всеми необходимыми ресурсами для гарантированно высококачественного предоставления услуги. Хостинг SAP HANA построен на базе надежной отказоустойчивой инфраструктуры, размещенной в ЦОД уровня Tier 3. Аппаратная конфигурация хостинга основана на оборудовании и программных продуктах ведущих мировых производителей. Она включает вычислительный комплекс, системы виртуализации, хранения данных, резервного копирования и восстановление данных, ЛВС и мониторинг. При этом комплекс виртуализации разделяется на два кластера: первый – для сред тестирования и разработки, второй – для продуктивной среды. Архитектура системы отвечает требованиям масштабируемости, открытости, безопасности, надежности и отказоустойчивости. Платформенные PaaS-сервисы делают разработку приложений быстрее и доступнее.

«Бизнес компании Tele2 демонстрирует двузначные темпы роста. Вместе с тем мы активно развиваем технологическую инфраструктуру на фоне ускоренной цифровизации сервисов, качественного улучшения клиентской базы и взрывного потребления трафика. Нам очень важно, чтобы наша ИТ-база соответствовала динамике нашего бизнеса, а значит, была на уровне самых высоких мировых стандартов. SAP-сервисы должны успевать за органическим ростом и технологическим развитием. В провайдере мы ценим гибкий подход к возможностям расширения инфраструктуры, гарантированно высокий SLA-уровень технической доступности для продуктивных систем, оперативную сервисную поддержку. Всем этим критериям «Т1 Cloud» соответствует в полной мере», – сказал Алексей Мартынов, директор по информационным технологиям Tele2.

«Т1 Cloud» c 2019 г. предоставляет виртуальные мощности компании Tele2 для размещения софта управления предприятием на базе SAP-хостинга. То, что мы вновь были выбраны в качестве поставщика облачных ресурсов для обеспечения SAP HANA, – лучшая оценка наших компетенций и информационно-технологической инфраструктуры, построенной с учетом лучших практик SAP. При реализации проектов мы прекрасно понимаем, что у клиента есть свои бизнес-задачи и текущие процессы, поэтому готовим подключение виртуальной инфраструктуры сразу «под ключ» без необходимости модернизации имеющихся у заказчика ресурсов. Мы гарантируем доступность облачного сервиса до 99,95% и техническую поддержку по сервису в режиме 24/7», – сказал Михаил Блинов директор облачного провайдера «Т1 Cloud».