«1С» открыла совместный бизнес с разработчиком SAP Hana и создателем СХД под «Эльбрусы»

Фирма «1С» зарегистрировала совместную компанию с бывшим разработчиком ядра SAP Hana из России, который также известен как автор собственной СХД Power IO.

Новый бизнес «1С»

Как выяснил CNews, в контуре фирмы «1С» появилась новая компания — «Лаборатория современных цифровых технологий» (ЛСЦТ). Информацию об этом можно найти в ЕГРЮЛ.

По данным реестра, одноименное общество с ограниченной ответственностью (ООО) было зарегистрировано в подмосковном Красногорске 16 июня 2023 г. Основной заявленный вид деятельности — «разработка компьютерного программного обеспечения».

На долю «1С» в ООО «ЛСЦТ» приходится 85% долей. Оставшиеся 15% — на Василия Суханова. В июле 2016 г. на его имя в Красногорске было зарегистрировано ООО «Сторквант лабс». Основной заявленный вид деятельности — также разработка ПО. В октябре 2018 г. юрлицо прекратило свое существование.

«1С» создала компанию «Лаборатория современных цифровых технологий»

На момент публикации материала в «1С» не смогли сообщить CNews, чем именно станет заниматься новая компания. Суханов на запрос редакции через соцсеть не отреагировал.

Что известно о Суханове

По совокупности открытых данных можно заключить, что Суханов ранее являлся сотрудником SAP Labs в России — RnD-подразделения немецкой корпорации. В 2015 г. на ИТ-конференции он сообщал, что занимается разработкой ядра SAP Hana (от англ. High Performance Necessary Analytics, высокопроизводительная необходимая аналитика) — системы управления реляционными базами данных (СУБД).

По запросу «Сторквант» поисковые интернет-системы выдают сайт сторквант.рф (по всей видимости, не поддерживается с 2019 г.), на котором представлена компания «Лаборатория сторквант», а также сайт storequant.ru, на котором представлена компания «Лаборатория цифровых технологий». Логотипы на обоих сайтах одинаковые.

На втором из них ключевым продуктом заявлена масштабируемая система хранения данных (СХД) Power IO. Решение позиционируется как кроссплатформенное: «Power IO предлагает возможность конструировать СХД на базе платформ HPE, DELL, Supermicro, AIC, а также любых платформ на базе архитектур: Intel x86, Arm64, Эльбрус e2k, IBM Power».

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Под «Эльбрус e2k» тут подразумевается архитектура, лежащая в основе линейки российских процессоров «Эьбрус», разрабатываемых компанией МЦСТ.

Особенности СХД Power IO

В Сети можно обнаружить данные о том, что 12 октября 2021 г. Суханов на СХД Power IO получил в России официальный патент. В заявке он был указан единственным автором. В аннотации к продукту говорится, что он предназначен для «сохранения данных на распределенных группах физических носителей информации с помощью использования алгоритмов RAID».

Он может использоваться для хранения объемов данных от 10 Терабайт до 10 Петабайт. «Программа рекомендована и может использоваться в системах управления корпоративными ресурсами (ERP), бухгалтерского учета (1C, SAP), анализа и аналитики данных, и где требуется надежное, производительное и отказоустойчивое хранилище данных, — отмечается там же. — Программа позволяет создавать RAID-массивы данных, интегрироваться в сети хранения данных SAN. ОС: Linux CentOS 7».

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Примечательно, что в отношении еще одного продукта на сайте storequant.ru, SAN Flex Fabric (защита данных в сетях SAN) говорится, что он, помимо x86 Intel и «Эльбрус e2k», также совместим с платформой ARM64 Baikal.

В данном случае очевидно имеется в виду архитектура, лежащая в основе линейки российских процессоров «Байкал» компании «Байкал электроникс». Однако сведений о том, что разработчиком SAN Flex Fabric является именно Суханов, в публичном доступе нет.