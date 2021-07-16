«Аэродиск» и ОКБ САПР усилили защиту Aerodisk vAIR для аттестации КИИ по требованиям ФСТЭК

«Аэродиск» и ОКБ САПР завершили техническую интеграцию гиперконвергентной системы Aerodisk vAIR и гипервизора АИСТ со средствами защиты информации «Аккорд». Благодаря этому комплексное решение можно использовать для задач защиты и аттестации критической информационной инфраструктуры.

ОКБ САПР занимается разработкой программно-аппаратных средств защиты информации от несанкционированного доступа. Одна из разработок компании — средства защиты информации семейства «Аккорд», которые обеспечивают доверенную загрузку и работу с изолированной программной средой.

Техническая интеграция гиперконвергентной системы Aerodisk vAIR и гипервизором «Аэродиск АИСТ», который входит в его состав, с продуктами ОКБ САПР проводилась в рамках партнёрства двух компаний. Продукты «Аэродиска» совместимы с решениями семейства «Аккорд» для доверенной загрузки и с модулем, который отвечает за безопасность систем виртуализации.

«Мы получили возможность аттестации наших систем Aerodisk vAIR и Аэродиск АИСТ согласно требованиям ФСТЭК — они подходят для аттестации ГИС 1-ого класса, ИСПДН до уровня защищенности 1 и в целом критической информационной инфраструктуры любых классов. Теперь наши заказчики могут использовать мощные и современные гиперконвергентные системы отечественной разработки для работы с критической информационной инфраструктурой. В планах — усилить уровень защиты для систем хранения данных АЭРОДИСК ВОСТОК на базе процессоров Эльбрус», — отмечает генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

Гиперконвергентная система Aerodisk vAIR сочетает высокопроизводительное оборудование с передовым ПО российской разработки для обеспечения эффективности управления и защиты виртуальных сред. В числе её функциональных возможностей — отказоустойчивая система виртуализация с возможностью автоматической балансировки нагрузки, распределённая система хранения данных с поддержкой помехоустойчивого кодирования, интеграция с VDI-решениями и т.п.

«Решений такого класса, которые создают наши коллеги из компании «Аэродиск» -единицы не только в России, но и в мире. Для нас большая честь стать частью этого решения и, без ложной скромности, одним из его преимуществ. Уверены, что мы стоим в начальной точке долгого и выгодного для потребителей сотрудничества», — комментирует Игорь Назаров, генеральный директор компании ОКБ САПР.

В будущем компании планируют провести аттестацию типовых систем: так заказчики смогут снижать затраты за счёт отказа от проведения дополнительных проверок программно-аппаратных комплексов на наличие средств защиты информации. Кроме того, «Аэродиск» и ОКБ САПР собираются провести техническую интеграцию системы «Аккорд» с полностью отечественной СХД «Аэродиск Восток», в основе которой лежат российские процессоры «Эльбрус».