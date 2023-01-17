KPBS модернизировала ИТ-инфраструктуру МГУУ на базе решений «Аэродиск»

KPBS осуществила поставку и внедрение отечественной гиперконвергентной системы, системы хранения данных (СХД) и сервера резервного копирования «Аэродиск». Заказчик – Московский городской университет управления правительства Москвы, высшее учебное заведение, специализирующееся на подготовке кадров для городских и муниципальных органов управления.

Руководство университета приняло решение о модернизации ЦОДа и внедрении импортозамещающего оборудования. Исполнителем была выбрана компания KPBS, с которой университет успешно сотрудничает с 2015 г.

«Мы рассматривали несколько отечественных инфраструктурных решений, предложенных KPBS, но сделали свой выбор в пользу СХД и гиперконвергентной системы от «Аэродиск». Также в рамках проекта была осуществлена поставка ноутбуков и МФУ «Катюша», необходимых для работы сотрудников университета. Проект предусматривал не только поставку разнопланового оборудования, но и модернизацию инженерной инфраструктуры. Специалисты KPBS осуществили монтаж системы бесперебойного энергоснабжения ЦОДа, организовали поставку и установку систем кондиционирования. Реализация проекта позволила принципиально расширить вычислительные мощности и возможности хранения данных в ЦОД университета», – сказал Андрей Дубинский, начальник управления информатизации МГУУ.

СХД и гиперконвергентные решения «Аэродиск» являются отечественными разработками и внесены в реестр Минпромторга. ПО «Аэродиск» зарегистрировано в реестре программного обеспечения Минцифры и может использоваться государственными учреждениями при реализации программы импортозамещения.

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«Заказчик использовал гиперконвергентную инфраструктуру от зарубежного вендора, которая не соответствовала требованиям по импортозамещению и нуждалась в модернизации. KPBS предложила решение, которое позволило не только внедрить отечественное оборудование от «Аэродиск», но и продолжить эксплуатацию имеющегося зарубежного. Комплексный инфраструктурный проект с поставкой разнопланового оборудования от нескольких вендоров был реализован в период нестабильной ситуации на рынке, вызванной внешнеполитическими событиями. Это потребовало от нас дополнительных усилий по поиску и поставке оборудования, соответствующего техническим требованиям заказчика. Договор предусматривает расширенную поддержку от «Аэродиск» в течение 3 лет. Реализация проекта позволила заказчику сохранить преимущества гиперконвергенции и сделать значительный шаг к импортонезависимой инфраструктуре», – сказал Максим Нехорошев, руководитель отдела продаж компании KPBS.