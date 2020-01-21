Программно-определяемые СХД вытесняют с рынка традиционные системы

По прогнозу IDC, мировой рынок программно-определяемых систем хранения данных (software-definedstorage, SDS) будет быстро расширяться, и к концу 2021 г. объем их реализации составит $16,2 млрд.



Основной драйвер рынка – гиперконвергенция

Согласно свежему прогнозу аналитической компании IDC, мировой рынок программно-определяемых систем хранения данных (software-definedstorage, SDS) будет быстро расширяться в течение следующих нескольких лет и уже к концу 2021 г. совокупный объем реализации подобных систем составит $16,2 млрд, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) в 13,5%.

Аналитики связывают рост сегмента с ускоряющейся тенденцией перехода от традиционных ИТ-инфраструктур, которые преимущественно используют классическую архитектуру построения массивов хранения с двумя контроллерами, к облачным средам на основе стандартного оборудования. Основными драйверами сегмента SDS в мире выступают три направления: объектные и файловые хранилища данных, а также гиперконвергентная инфраструктура (hyperconvergence infrastructure, HCI) – отмечают в IDC. При этом именно HCI показывает максимальную динамику роста – как ожидается, только этот сегмент к 2021 г. принесет $7,15 млрд, а его среднегодовые темпы роста составят 26,6%. Сегменты объектных и файловых SDS-хранилищ будут расти, соответственно, на 10,3% и 6,3% по CAGR. В то же время, как ожидают аналитики, объем продаж традиционных решений SAN и NAS будут снижаться.

Развитие как SDS, так и HCI на мировом рынке будет стимулироваться благодаря глубокому проникновению облачных технологий во все сферы, связанные со сбором, обработкой и хранением информации

Отметим также, что IDC приводит некоторые данные и по российскому рынку. Так, согласно свежим данным, в 2018 году в страну было поставлено гиперконвергентных решений на общую сумму $55,52 млн. При этом, аналитики прогнозируют увеличение российского сегмента в среднем на 10,2% до 2019 г. «Программно-определяемые СХД становятся все более популярными среди компаний в самых разных отраслях и регионах», - говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ. «Для России такие решения особенно актуальны, так как помогают в решении ряда задач, включая упрощение эксплуатации, оптимизацию управления данными и снижение расходов. С программно-определяемыми СХД минимизируются риски по совместимости комплектующих, а управляются системы всем знакомыми ОС общего назначения. Помимо этого, SDS-решения играют одну из ключевых ролей в гиперконвергентных системах, отвечая в них одновременно за хранение данных и за виртуализацию вычислительных ресурсов. Что же касается непосредственно HCI, то эти решения тоже набирают популярность на рынке. По данным IDC, темп роста инвестиций российских компаний в гиперконвергенцию составляет примерно 10% в год и ожидается дальнейший рост этого сегмента в ближайшем будущем».

Облака и 5G как факторы роста

Дальнейшее развитие мирового рынка как SDS, так и HCI, как ожидается, будет стимулироваться благодаря все более глубокому проникновению облачных технологий во все сферы, связанные с обработкой и хранением информации. Еще одним важным фактором, который повлияет на развитие сегмента в ближайшем будущем, аналитики называют внедрение сетей мобильной связи пятого поколения. Как ожидается, сети 5G приведут к резкому росту объемов данных, их обработка и хранение потребует новых подходов к автоматизации ИТ-процессов, которые в свою очередь, будет проще всего обеспечить с помощью программно определяемых решений, таких как SDS и HCI. Что касается распределения по регионам, то по прогнозам, большую часть глобального рынка подобных систем будет занимать Северная Америка (в основном США), вслед за которой идут EMEA, APAC и южноамериканские страны.