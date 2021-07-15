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«Светец» обновила свою сервисную платформу в части поддержки технологии RTC

Фирма «Светец» обновила свою сервисную платформу Svetets TMS в части поддержки технологии RTC (Real-Time Communication).

Решение реализовано в рамках программы развития функциональных возможностей виртуального контакт-центра собственной разработки.

Теперь корпоративные пользователи виртуальных контакт-центров, работающих на платформе фирмы «Светец», смогут предоставить своим клиентам возможность совершать звонки из веб-браузера или приложения в один клик по принципу Click-to-call.

Click-to-call или «Звонок по клику» – это полезная функция для таких сфер бизнеса как онлайн-торговля, ресторанный бизнес, туризм и многих других, привлекающих своих клиентов через сайты в интернете и стремящихся увеличить конверсию продаж.

Сервис позволяет посетителю сайта мгновенно связаться с оператором, получить консультацию или сделать заказ, не тратя денег или дополнительных усилий на телефонный звонок через оператора связи.

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