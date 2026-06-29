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Индексная книга (каталог) CNews*
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Вишняков Сергей

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Servicepipe подписала соглашение о сотрудничестве с НИУ «МЭИ» для совместной подготовки кадров в области информационной безопасности 1
26.11.2014 ИТ-поставщик Росреестра не дождался оплаты за 2,5 года работы и объявил войну 1
13.10.2010 «Ростелеком» до конца года завершит строительство ВОЛС «Вологда – Архангельск» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Вишняков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 171 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 1
Enghouse Interactive 5 1
Cisco Systems 5350 1
Ростелеком 10857 1
CRM-Design - СРМ-Дизайн 6 1
Sunflower Communications - СФСИ - Санфлауэр Комюникейшнс 1 1
Инпромконсалт 1 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Genesys 215 1
Naumen - Наумен 743 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 4 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2323 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 803 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12717 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4457 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11450 1
Пропускная способность - Bandwidth 1889 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26113 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13730 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4974 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17832 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6578 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 459 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1747 1
Atlassian - Confluence 177 1
Enghouse Interactive Contact Center - CosmoCall 1 1
Teleopti CCC WFM 11 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 93 1
Городилов Михаил 18 1
Сапельников Сергей 109 1
Солодовников Денис 108 1
Виссарионов Сергей 1 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 297 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 666 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 402 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3326 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54434 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3436 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1067 1
Россия - РФ - Российская федерация 164489 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 355 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 902 1
Украина 7904 1
Россия - ЦФО - Курская область 739 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3143 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1899 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1695 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3008 1
Запугивание и шантаж 176 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5423 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7469 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5547 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8729 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52973 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57111 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7002 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453218, в очереди разбора - 728101.
Создано именных указателей - 196789.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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