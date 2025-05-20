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Коммуникационные сервисы «Телфин» и Envybox увеличили число заявок колл-центра RocketCall на 60%

Провайдер комплексных сервисов связи «Телфин» совместно с международной ИТ-компанией Envybox представили результаты внедрения единой платформы бизнес-коммуникаций в колл-центре RocketCall. С помощью АТС «Телфин.Офис», виртуальных телефонных номеров и виджета «Обратный звонок» число заявок на услуги колл-центра удалось увеличить на 60%. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

RocketCall — сервис по взаимодействию с целевой аудиторией через исходящие телефонные звонки с оплатой за результат. Это новый продукт на рынке телемаркетинга, предназначенный для рациональных предпринимателей. Компания предоставляет услуги по взаимодействию с клиентами через виртуальные колл-центры и горячие линии, создает центры обработки звонков с нуля и предлагает колл-центры в аренду.

Компания RocketCall столкнулась с необходимостью оптимизировать обработку входящих обращений и повысить эффективность коммуникации с клиентами из регионов России. Перед специалистами «Телфин» и Envybox стояла задача обеспечить увеличение потока обращений клиентов в колл-центр за счет интеграции бизнес-телефонии с другими каналами связи.

Единая коммуникационная сеть была разработана на базе виртуальной АТС «Телфин.Офис» и пула многоканальных телефонных номеров, которые позволили клиентам дозваниваться с первого раза. Компания подключила как прямые городские номера Москвы, так и мобильные для повышения комфорта работы сотрудников вне офиса, а также бесплатный федеральный номер в коде 8800 для обращений клиентов по всей России.

Интеграция в коммуникационную платформу сервиса «Обратный звонок» от Envybox, который был установлен на сайт RocketCall, позволила оптимизировать работу с заявками и повысить скорость реагирования менеджеров. Виджет органично вписался в дизайн корпоративного сайта колл-центра и предоставил посетителям возможность выбрать удобное время для звонка. Сегодня виджет приносит примерно 15 целевых заявок ежедневно.

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Цифровизация

Компания RocketCall также активно использует в работе корпоративные мессенджеры. Клиенты могут написать сообщение или позвонить на аккаунты или номера сотрудников прямо в Telegram. Так колл-центр сокращает свои расходы, так как звонки через мессенджер не тарифицируются. При этом все входящие и исходящие вызовы обрабатываются по аналогичной схеме, что и телефонные обращения: ведется статистика, запись разговоров, маршрутизация и т.д.

«Теперь благодаря решениям «Телфин» и Envybox у нас нет пропущенных обращений клиентов, также нам удалось организовать качественную и надежную связь на всей территории России. Кроме этого мы ведем контроль работы сотрудников и анализ запросов клиентов за счет развернутой статистики по всем обращениям и записи телефонных разговоров. Новая коммуникационная платформа позволила нам увеличить число заявок на 60%», — сказал Антон Поповичев, владелец компании RocketCall.

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