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Telegram-каналы заработали с «Яндексом» 275 млн рублей

«Яндекс» тестирует инструмент монетизации Telegram-каналов с июля 2023 г. За семь месяцев бета-тестирования к рекламной сети «Яндекса» присоединились более 4500 каналов. Выплаты РСЯ владельцам телеграм-каналов за это время составили 275 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью «Яндекса» на рекламе зарабатывают как небольшие тематические каналы от 2000 подписчиков, так и охватные медиа с сотнями тысяч подписчиков. К примеру, доход канала с аудиторией 2000 подписчиков может достигать 36 тыс. руб. в месяц, а канала с 13 тыс. подписчиков — 117 тыс. руб. в месяц.

Нейросеть анализирует тематику каналов и подбирает для показа соответствующее рекламное объявление. Рекламные посты публикует бот, разработанный «Яндексом». Объявление выглядит как обычный пост с картинкой или видео с ссылкой. Данные о рекламе автоматически передаются в ЕРИР через оператора рекламных данных «Яндекса».

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С июля 2023 г. новый инструмент протестировали более 6000 рекламодателей. После вывода тестирования в открытую бету рекламодателям стал доступен таргетинг по регионам России, а также таргетинг по тематикам каналов из более чем 20 категорий.

В рамках бета-тестирования наиболее высокий отклик от рекламы при стоимости ниже среднего показали категории fashion, «товары для дома», «развлечения, досуг и СМИ». Средняя вовлеченность аудитории в партнерских Telegram-каналах составляет 28% (ERR, Engagement Rate by Reach — соотношение охватов постов к количеству подписчиков Telegram-каналов).

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