Еще 11 тысяч волгоградских семей приняли в гигабитную сеть домашнего интернета

Цифровая экосистема МТС расширила фиксированную сеть в Волгограде. С начала года высокоскоростной домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен еще почти 11 тыс. волгоградских семей. Работы по расширению сети прошли в разных районах города и затронули как сложные с точки зрения инженерии новостройки, так и масштабные жилые комплексы, где проживает большое количество волгоградцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть появилась в новых жилых массивах, среди которых ЖК «Сталинградский», ЖК «Онегин», ЖК «Клубный дом на Жукова», ЖК «Карамель», ЖК «Сансара», ЖК «Художники», ЖК «Три богатыря». В этих домах проживает много молодых семей и удаленных специалистов, для которых стабильная скорость интернета становится одним из ключевых факторов качества жизни. По оценкам экспертов, гигабитная инфраструктура позволяет обеспечить бесперебойную работу десятков устройств в квартире – от ноутбуков и ТВ-приставок до систем безопасности и «умного» дома. Это особенно важно в районах плотной многоэтажной застройки, где нагрузка на сети традиционно выше.

«Многие жители Волгограда работают удаленно, учатся онлайн или подключают к домашней сети системы безопасности. Поэтому мы последовательно развиваем гигабитную сеть, чтобы в городе появлялось все больше районов с устойчивым доступом к цифровым сервисам», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.