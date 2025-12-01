Жители Владивостока используют нейросети для работы, общения и создания мемов

Цифровая экосистема МТС, центр аналитики и исследований «MTC AdTech» и «Медиалогия» провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в регионах России. Почти половина опрошенных жителей Владивостока используют нейросети для работы и личных целей. Причем, чаще ИИ-инструментами увлекаются женщины. Об этом CNews сообщили представители MTC.

Для работы и личных целей нейросети используют 41% жителей Владивостока, каждый третий применяет эти технологии только в личных целях, а 28% не пользуются вообще. При этом, 42% отпрошенных отметили, что в целом к искусственному интеллекту относятся скорее негативно.

По данным исследования, среди пользователей нейросетей 53% составляют женщины и 47% — мужчины. Чаще всего ИИ-инструменты применяет молодежь до 24 лет (25%) и 35–44 лет (22%). Также нейросети востребованы и среди людей старшего возраста: среди тех, кому за 55 и старше 65 лет, каждый десятый использует их регулярно.

Каждый пятый пользователь нейросетей использует их для поиска информации и решения бизнес-задач. Также популярными рабочими задачами стали систематизация данных (16%) и написание текстов (11%). Реже нейросети пригождаются для автоматизации отчетности (7%) и маркетинговых задач (5%). Среди личных целей использования нейросетей во Владивостоке лидируют поиск ответов на вопросы (33%), написание текстов (17%) и ссоздание картинок и видео (15%). Каждый десятый использует ИИ для общения, каждый двенадцатый - для развлечения, а 2% опрошенных с помощью нейросетей только создают мемы.

Наиболее популярными сервисами в январе-ноябре 2025 г. во Владивостоке были Alice AI, ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Perplexity и «Шедеврум», причем каждый второй пользователь выбирал отечественные решения. Лидером по популярности стал DeepSeek, тогда как в социальных сетях чаще всего упоминался ChatGPT.

Об исследовании

Исследование «МТС AdTech» основано на обезличенных данных о входах 32 млн россиян — уникальных пользователей нейросетей в чат-боты через компьютерные и мобильные браузеры, а также имеющиеся официальные приложения. Ежемесячная активная аудитория определяется как число пользователей, взаимодействующих с сервисом не реже одного раза в месяц. Данные «Медиалогии» по русскоязычным социальным сетям включают публикации из VK, Telegram, OK, «Дзена», YouTube, TikTok, X, RuTube и других платформ. При анализе регионального распределения учитываются только те посты, в которых авторы указывают свой город проживания.