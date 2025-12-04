В «черную пятницу» приморцы активно покупали наушники

Цифровая экосистема МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. По данным аналитиков, с 11 по 30 ноября приморцы приобрели рекордное количество наушников за аналогичный период последних трех лет. По этому показателю Приморский край вошел в топ-20 регионов России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Продажи наушников в Приморье во второй половине ноября увеличились на 30% относительно октября этого года. В целом, наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные группы электроники.

Наибольший спрос пришелся на TWS-модели и устройства с активным шумоподавлением (84%). Покупатели охотнее выбирали продукцию бюджетного сегмента, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. руб. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

В «черную пятницу» рост наблюдался и в других крупных категориях товаров. Помимо наушников, наиболее активно приморцы покупали смартфоны. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10, Samsung Galaxy A56 и Xiaomi Redmi A5. Среди планшетов лидерами продаж стали Huawei MatePad SE, Xiaomi Pad SE и Apple iPad.