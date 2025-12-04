Разделы

Новосибирцы активно покупали бюджетные беспроводные наушники в «черную пятницу»

Цифровая экосистема МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. По данным аналитиков МТС, с 11 по 30 ноября россияне приобрели рекордное количество наушников за аналогичный период последних трех лет. Новосибирцы в трехнедельный период скидок скупали этот гаджет почти в полтора раза активнее, чем в предыдущие три недели. Об этом CNews сообщили представители

Наибольший спрос пришелся на беспроводные модели и устройства с активным шумоподавлением (84%). Покупатели охотнее выбирали продукцию бюджетного сегмента, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. рублей. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

В целом по стране рост наблюдается и в других крупных категориях товаров. Например, на смартфоны пришлось 25% всех покупок в розничной сети МТС за период распродаж. Продажи смартфонов в штуках выросли на 8% год к году и на 14% относительно октября. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10 (13%), Samsung Galaxy A56 (11%) и Xiaomi Redmi A5 (5%).

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

