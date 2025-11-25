МТС расширила сеть LTE в горно-таежном поселке Восток

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета в поселке Восток Красноармейского района. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в отдаленном населенном пункте, где проживает более трех тысяч человек, выросла в среднем на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная LTE-сеть МТС охватывает всю инфраструктуру поселка Восток – жилые дома, спортивные учреждения, дом культуры, школу, детский сад. После проведенных технических работ жители поселка могут более комфортно пользоваться мобильным интернетом и современными цифровыми сервисами – дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре и читать книги в цифровой библиотеке.

Восток находится в горно-таёжной местности на севере Приморского края, в 220 км к востоку от ближайшей железнодорожной станции и города Дальнереченск. В окрестностях ведется добыча полезных ископаемых, в частности некоторых редких металлов. Также здесь находится один из лучших на Дальнем Востоке горнолыжных комплексов «Восток» и работает санаторий-профилакторий «Адонис». В холодное время года, особенно в преддверии новогодних каникул, население поселка значительно возрастает за счет лыжников и сноубордистов, приезжающих для активного отдыха.

«МТС уделяет значительное внимание развитию телеком-инфраструктуры на территории всех муниципалитетов Приморья, в том числе в отдаленных и северных районах края. В последние годы мы фиксируем, что небольшие населенные пункты становятся центром притяжения туристов, которые погружаются в красоту Приморья. Ввод в эксплуатацию дополнительного телеком-оборудования в таких районах позволяет и местным жителям, и туристам комфортно пользоваться всеми необходимыми интернет-сервисами и комфортно решать повседневные задачи в цифровой среде практически в любой точке края», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.