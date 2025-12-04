Разделы

ИИ все чаще помогает калининградцам во время деловых переговоров

Цифровая экосистема МТС с помощью платформы «МТС Линк» проанализировала востребованность инструментов на основе искусственного интеллекта во время проведения онлайн-мероприятий. Пользователи в Калининградской области в 1,5 раза чаще стали использовать такие функции в коммуникациях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов «МТС Линк», в III квартале 2025 г. в Калининградской области количество проведенных онлайн-встреч на платформе выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом пользователи в регионе в 1,5 раза чаще стали прибегать к помощи ИИ во время переговоров. Наиболее востребованной стала функция саммаризации, благодаря которой участники после окончания встреч и вебинаров автоматически получают сгенерированное краткое содержание мероприятия в текстовом формате. Кроме того, отмечается растущий интерес к возможностям ИИ-ассистента, который может помогать с анализом переписок и встреч, составлять краткое содержание звонков, напоминать о договоренностях и отвечать на вопросы.

«Интеграция искусственного интеллекта в различные сервисы – неотъемлемая часть цифровой трансформации бизнес-процессов. Грамотно и эффективно выстроенные коммуникации – это залог успешной реализации любого проекта, поэтому мы уделяем особое вниманию разработке и внедрению инструментов на основе ИИ, чтобы упростить и ускорить процесс обработки информации, которую в современном мире мы получаем в огромных количествах», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

